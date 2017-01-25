Брат Сущенко в Москве запуган – адвокат

Сегодня, 11:35

Очередной суд о продлении ареста украинского журналиста пройдет в РФ

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

В Лефортовском суде Москвы сегодня состоится заседание по продлению срока ареста для украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин.

"Мы предложим суду заменить меру пресечения Романа с пребывания в СИЗО на домашний арест. Ждать судебного заседания он сможет в консульской гостинице недалеко от посольства Украины. По закону такая мера является допустимой, — рассказал "Сегодня" адвокат украинца Марк Фейгин. — К сожалению, не можем просить суд о домашнем аресте в квартире двоюродного брата Романа, к которому он приехал в Москву в гости. Брат отказал предоставить жилье, видимо, запуган".

Адвокат добавил, что суд может и не поддержать предложение защиты. "В пользу защиты по этому делу еще не принято ни одного решения. Вероятно, продлят арест еще на три месяца", — сказал нам Фейгин.

Напомним, в сентябре 2016 года ФСБ РФ задержала Олега Сущенко в Москве, куда он приехал с частным визитом. В РФ его обвинили в шпионаже и арестовали до 30 января 2017 года.
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Автор:

Анастасия Светлевская

Источник:

"Сегодня"

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