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Брата первой леди Грузии арестовали за хранение оружия http://www.segodnya.ua/img/article/7882/54_main.1484407943.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/54_tn.1484407943.jpg Мир Данную информацию в семье президента пока не комментируют

Брата первой леди Грузии арестовали за хранение оружия

Сегодня, 17:31

Данную информацию в семье президента пока не комментируют

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Грузии за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия арестован Михаил Мгалоблишвили, брат первой леди страны Маки Чичуа.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на грузинскую телекомпанию "Имеди".

Данную информацию в семье президента пока не комментируют.

По сведениям телеканала, Мгалоблишвили в прошлом был трижды судим. В последний раз он был осужден на 17 лет лишения свободы за участие в групповом покушении на убийство, однако, как отмечает "Имеди", он попал в список помилованных президентом и в 2015 году был освобожден, проведя в тюрьме три года.

Напомним, 11 января в Тбилиси огнестрельное ранение получил Миндиа Гогочури — зять президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Инцидент произошел на улице Баланчивадзе. По информации СМИ, мужчина был госпитализирован в городской Центр неотложной медицинской помощи Республиканской больницы.
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Источник:

Интерфакс

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