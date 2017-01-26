Британия столкнулась с новой проблемой из-за Brexit – The Economist

Издание отмечает, что худший результат постановления суда – это то, что в Британии появилось невиданное конституционное напряжение

Утром 24 января Верховный суд Великобритании постановил, что правительство не может начать процесс выхода страны из Евросоюза без одобрения парламента. Этого нельзя было допустить. Об этом пишет издание The Economist, напоминая, что прошлым летом сторонники Brexit убедили британцев проголосовать за полное возвращение суверенитета Вестминстеру.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй зря старалась обойти парламентариев. Она сделала еще больший стратегический просчет, когда в декабре подала апелляцию на решение Высокого суда относительно обязательного голосования в парламенте. Теперь Верховный суд закрепил предыдущий приговор

Впрочем, приговор вряд ли заставит Терезу Мэй отложить начало Brexit и сорвать установленный ею же дедлайн – до конца марта. Ожидается, что она подаст очень короткий законопроект уже в ближайшее время.

Депутаты от Шотландской национальной партии и значительная часть лейбористов собираются проголосовать против, но самая большая проблема вовсе не в Палате общин. Есть значительно более высокие шансы, что Палата лордов попытается сорвать законопроект или затянуть процесс. Важно и то, что приговор суда не дал права вето правительствам Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Издание отмечает, что худший результат постановления суда – это то, что в Британии появилась не виданное конституционное напряжение. На передний план вышел сам факт того, что пришлось иметь дело с неопределенностями, вызванными отсутствием четко написанной конституции. Перспектива того, что даже меньшинство лордов проголосует против результатов референдума, разоблачит арбитражную роль членов верхней палаты парламента Британии, которых на самом деле не выбирают.

Будут ли депутаты голосовать так же, как и их избиратели на референдуме, продемонстрирует пределы представительского принципа. Некоторые депутаты-лейбористы, которые поддерживали выход из ЕС, сейчас говорят, что будут голосовать против законопроекта о Brexit. Дебаты могут заставить депутатов оговорить, за какую окончательную сделку после выхода из ЕС они будут или не будут голосовать, когда последствия усилий Мэй в Брюсселе предстанут перед обеими палатами, отмечает автор.

Напомним, Либерал-демократическая партия Великобритании требует дать избирателям второй шанс и провести окончательный референдум о выходе из Евросоюза. Иначе они угрожают в парламенте голосовать против начала процесса Brexit.