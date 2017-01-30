Британия впервые после холодной войны отправит эсминец в Черное море

Военно-морские силы Великобритании впервые со времен холодной войны направят в акваторию Черного моря эсминец HMS Diamond. Об этом в воскресенье, 29 января, пишет The Daily Mail.

По информации издания, на борту корабля, оснащенного противовоздушными ракетами Sea Viper, могут находиться до 60 морских пехотинцев. Как отмечается, тактическая группа НАТО "призвана защитить 650 британских военнослужащих, принимающих участие в секретных учениях на Украине".

"Великобритания посылает четкий сигнал, что мы привержены защите демократии по всему миру и поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", — заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

Ожидается, что Diamond зайдет в порт Одессы, передает ТАСС.

В декабре прошлого года сообщалось, что Британия продлила программу подготовки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 2018 года. Этот шаг, по словам Фэллона, позволит тысячам украинских военнослужащих пройти первичный курс обучения у "лучших вооруженных сил в мире". К марту 2017-го число принявших участие в программе подготовки достигнет пяти тысяч человек, отметил глава оборонного ведомства.

Великобритания начала подготовку украинских солдат в марте 2015 года.