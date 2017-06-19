Британские СМИ назвали имя подозреваемого в совершении наезда на людей в Лондоне

Сегодня, 20:21

По данным телеканала, ему 47 лет, он из Кардиффа

Британские СМИ назвали имя подозреваемого в совершении наезда на людей в Лондоне, фото AFP
Британские СМИ назвали имя подозреваемого в совершении наезда на людей в Лондоне, фото AFP

Подозреваемый в совершении наезда на людей с помощью автофургона в Лондоне идентифицирован как Даррен Осборн, сообщил телеканал "Скай-ньюс".

По данным телеканала, ему 47 лет, он из Кардиффа.

Ранее сообщалось, что нападавший прежде не был известен спецслужбам.

В ночь на понедельник при наезде автофургона на людей в Лондоне пострадали по меньшей мере 10 человек. Фургон врезался в прохожих в районе Финсбери-парк на севере Лондона, когда люди выходили из местной мечети после молитвы.
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