Британские СМИ назвали имя подозреваемого в совершении наезда на людей в Лондоне

По данным телеканала, ему 47 лет, он из Кардиффа

Подозреваемый в совершении наезда на людей с помощью автофургона в Лондоне идентифицирован как Даррен Осборн, сообщил телеканал "Скай-ньюс".

По данным телеканала, ему 47 лет, он из Кардиффа.

Ранее сообщалось, что нападавший прежде не был известен спецслужбам.

В ночь на понедельник при наезде автофургона на людей в Лондоне пострадали по меньшей мере 10 человек. Фургон врезался в прохожих в районе Финсбери-парк на севере Лондона, когда люди выходили из местной мечети после молитвы.