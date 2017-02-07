Британский парламент сможет провести голосование по Brexit до того, как документ отправится в Европарламент

По словам министра, путем этого голосования будут определены условия выхода Великобритании из блока и ее будущие отношения с ЕС.

Министр по делам Brexit Дэвид Джонс заявил, что парламент Великобритании сможет провести голосование по условиям выхода страны из ЕС до того, как документ будет рассмотрен Европарламентом, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам министра, путем этого голосования будут определены условия выхода Великобритании из блока и ее будущие отношения с ЕС.

Правительство Великобритании намерено провести законопроект по Brexit через парламент в начале марта и дать ход Статье 50 Лиссабонского договора, которая инициирует процесс выхода из ЕС, для того, чтобы 31 марта начать этот процесс, который продлится два года.