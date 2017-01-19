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Мэй в Давосе рассказала о своем видении будущего Великобритании после Brexit http://www.segodnya.ua/img/article/7898/9_main.1484829694.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/9_tn.1484829694.jpg Мир Мэй отметила, что Великобритания по сути своей торговая страна, и именно выход из ЕС позволит ей стать действительно глобальным торговым игроком

Мэй в Давосе рассказала о своем видении будущего Великобритании после Brexit

Сегодня, 14:41

Мэй отметила, что Великобритания по сути своей торговая страна, и именно выход из ЕС позволит ей стать действительно глобальным торговым игроком

Brexit может сделать Британию сильной, считает Мэй. Фото: bet-ibc.com
Brexit может сделать Британию сильной, считает Мэй. Фото: bet-ibc.com

На Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что ее страна сделает "шаг вперед к новой роли лидера" в мировой экономике после Brexit. Об этом со ссылкой на BBC сообщает "112 Украина".

Brexit означает выход Великобритании из Евросоюза. 23 июня 2016 года в Великобритании прошел референдум о сохранении страны в составе Евросоюза. За выход из Евросоюза проголосовали 52% участников референдума, за сохранение членства – 48%.

Мэй не назвала точной даты активизации статьи 50 Лиссабонского договора, которая официально запускает процесс выхода страны из ЕС и определяет правила этого выхода, однако сказала, что, по плану, это должно произойти "в первом квартале 2017 года, не позднее марта".

Это означает, что Великобритания может выйти из ЕС к лету 2019 года.

Мэй отметила, что Великобритания по сути своей торговая страна, и именно выход из ЕС позволит ей стать действительно глобальным торговым игроком.

Мэй также заверила присутствующих, что отказ Британии от Евросоюза не означает отказ от Европы в целом. При этом она указала на то, что разные страны на континенте по-разному оценивают британские действия.

"Я готова выступить на защиту свободных рынков, свободной торговли и глобализации. Но я также хочу показать, что эти силы могут работать на благо всех", – заявила Мэй.

Напомним, потери Британии после Brexit могут превысить 300 млрд евро.

Как заявила ранее Мэй, выход из ЕС должен стать для Британии шагом на пути к тому, чтобы стать "более сильной, справедливой, единой и открытой миру" страной, чем раньше. Премьер-министр подчеркнула, что выход из Евросоюза может позволить Британии развивать более тесные отношения с другими странами мира, включая США, Канаду, Австралию, страны Азии и Африки.
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