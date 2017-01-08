Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Буддийский монах поджег себя в Сеуле http://www.segodnya.ua/img/article/7864/34_main.1483908874.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/34_tn.1483908874.jpg Мир На самосожжение монах пошел в знак протеста против соглашения между Южной Кореей и Японией

Буддийский монах поджег себя в Сеуле

Сегодня, 22:50

На самосожжение монах пошел в знак протеста против соглашения между Южной Кореей и Японией

В настоящий момент монах находится в больнице с ожогами третьей степени по всему телу. Фото из открытых источников
В настоящий момент монах находится в больнице с ожогами третьей степени по всему телу. Фото из открытых источников

Буддистский монах поджег себя в столице Южной Кореи Сеуле в ходе многотысячной демонстрации против президента Пак Кын Хе, которой был объявлен импичмент, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По данным агентства, сотни тысяч людей вышли на улицы центрального Сеула в субботу вечером, чтобы выразить протест против Пак Кын Хе. Ближе к ночи 60-летний монах совершил попытку самосожжения, оставив при этом записку с требованием к южнокорейским властям арестовать ее за "предательство". Он также назвал Пак Кын Хе "предательницей" за заключение соглашения с Японией в 2015 году по системе о так называемых "женщинах для утешения" — форме принудительной проституции для нужд японской армии в странах Юго-Восточной Азии во время войны.

В настоящий момент монах находится в больнице с ожогами третьей степени по всему телу, его состояние оценивается как критическое, он находится без сознания.
поджег, монах, соглашение

Вы сейчас просматриваете новость "Буддийский монах поджег себя в Сеуле". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Памятник корейским "женщинам для утешения". Фото: AFP

Япония отзывает посла в Южной Корее из-за памятника секс-рабыням

6 Января, 11:13

В годы войны около 200 тысяч женщин из Кореи, Китая, Филиппин и Индонезии были вынуждены стать т.н. "женщинами для утешения" японских солдат

Одесса

ГУ Нацполиции в Одесской области

Овидиопольский убийца мстил бывшему работодателю

30 Декабря 2016, 22:46

О подготовке теракта в Одессе овидиопольским убийцей рассказал человек, которого он лишил семьи

Одесса

Головореза в Одесской области ищут охотники

30 Декабря 2016, 12:02

План "Сирена" в области действует уже почти сутки

Днепр

Фото: All News

11-летнему мальчику, который поджег себя в Кривом Роге, срочно нужна кровь

28 Декабря 2016, 10:24

Ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице, ему нужны доноры любой группы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.