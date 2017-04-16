Будет ли Канада поставлять оружие в Украину

Министры обороны Украины и Канады подписали оборонное соглашение. Одним из результатов достигнутых договоренностей стало намерение канадского оборонного ведомства внести Украину в список государств, куда разрешен экспорт огнестрельного оружия из Канады. Североамериканское государство является членом НАТО, а канадская армия оснащена современным американским оружием, поэтому "Сегодня" разобралась, означает ли подписанный документ, что Украина начнет получать "летальное" западное оружие.

Соглашение о сотрудничестве министры обороны Украины Степан Полторак и Канады Харджит Сейджан подписали 3 апреля, во время визита украинской делегации в Оттаву. По словам посла Украины в Канаде Андрея Шевченко, соглашение определяет пять основных направлений сотрудничества — оборонные исследования, разработки и производство; материальное обеспечение; логистику; оборонную политику и военное образование. "Оно позволит улучшить обеспечение вооруженных сил Украины современной техникой и вооружением", — добавил Степан Полторак.

Харджит Сейджан сообщил, что следующим шагом, после заключения договоренности, станет внесение Украины в Автоматический контрольный список стран по огнестрельному оружию (Automatic Firearms Country Control List). Этот документ представляет собой перечень государств, в которые Канада разрешает своим производителям экспортировать оружие. Сейчас в него входят 39 государств мира, в том числе все члены НАТО. Россия в список "разрешенных" государств не входит.

Правда, Харджит Сейджан не уточнил, когда Украина получит доступ к канадскому оружейному рынку. Во всяком случае, по состоянию на 10 апреля, Украина в Automatic Firearms Country Control List еще не значилась.

Интересы Канады. Канада стала одним из первых государств, которое начало оказывать помощь Украине после начала у нас боевых действий. Произошло это благодаря многочисленной и влиятельной украинской диаспоре (к примеру, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд имеет украинские корни), проживающей в стране "кленового листа". Второй причиной, по которой Канада хотела бы помогать Украине, — это противостояние России, которая претендует на господство в Арктике: Кремль проводит там военные учения и усиливает объекты военной инфраструктуры.

"Когда я был в Канаде, там многие говорили, что главная угроза безопасности исходит именно от действий России в Арктике. Поэтому Канада имеет свои интересы в Украине для создания противовеса России", — пояснил старший аналитик Международного центра перспективных исследований Анатолий Октисюк.

Сотрудничество сейчас. Помощь из Канады поступала в самых различных формах. Скажем, по словам президента Всемирного конгресса украинцев (ВКУ), канадского юриста украинского происхождения Евгения Чолия, при участии ВКУ для наших бойцов было передано более 20 тысяч улучшенных аптечек для оказания первой помощи. Довольно обширными были и поставки "нелетального" военного оборудования. По состоянию на 2016 год Канада находилась на втором месте после США по объемам оказания такой помощи (более $23 млн). Среди прочего, в распоряжение украинской армии передавались современные радиостанции Harris, оборудование для разминирования местности, приборы ночного наблюдения, бронежилеты и кевларовые шлемы, амуниция и элементы обмундирования.

Наиболее заметным было участие в рамках военной тренировочной миссии Unifier, которая была развернута осенью 2015 года на Яворовском полигоне. Тогда 200 военнослужащих из состава 2-й механизированной дивизии канадской армии начали обучать украинских коллег методам ведения боя, принятым в НАТО. С тех пор миссия Unifier претерпела несколько ротаций, а в марте было принято решение продлить ее действие до 2019 года.

Как пояснял журналистам один из руководителей Unifier, подполковник Тим Арсенолт, канадские военнослужащие учат украинцев прицельной стрельбе, навигации, оказанию первой помощи, а также пытаются улучшить систему управления войсками на уровне сержантского и младшего офицерского состава. Но канадский офицер признавал, что и украинские коллеги могут многому их научить. "На уровне тактики и работы антитеррористических подразделений мы еще можем что-то перенять у канадцев. Однако если у нас идет гибридная война и это новое направление ведения боевых действий, то чему нас могут научить военные, которые никогда с этим не сталкивались? Поэтому в этом отношении процесс как минимум двухсторонний. Опыт противодействия россиянам в новых условиях активно изучается специалистами НАТО, которые привлекают украинских военных к участию в международных конференциях", — пояснил директор информационно-консалтинговой компании Defence Express Сергей Згурец.

Заработки и соцпакет канадцев. Помощник министра обороны Украины Юрий Бирюков, также посетивший Оттаву в составе нашей делегации, сравнил украинский и канадский подходы в системе обеспечения военнослужащих. Побывав в расположении одной из бригад 4-й канадской дивизии, Бирюков увидел, что местное военное ведомство вообще не обеспечивает своих солдат квартирами. Контрактники, которыми на 100% комплектуется канадская армия, могут снять жилье на территории своей воинской части, оплатив его за свой счет. Цены на аренду снижены, но квартиры не очень комфортные, поэтому в них мало кто живет.

Отсутствует и централизованное питание: завтраки, обеды и ужины нужно покупать за свои деньги, правда, цены в армейских столовых также снижены. Социальный пакет на высоте и покрывает все опции, на которые гражданские тратят до 20% своих доходов в год, однако на зарплату особо не разгонишься. Капрал, с которым общался Юрий Бирюков, получал около 45 тысяч канадских долларов в год (один канадский доллар — приблизительно 20 гривен), из которых значительная часть денег уходит на аренду жилья и услуг детсадика для двоих детей. "Один из главных мотиваторов для службы в армии — пенсия. 75% от среднего значения (зарплаты) за последние три года службы, после 25 лет выслуги. И отдельно можешь сам накапливать, перечисляя всю жизнь на пенсионный счет. В целом осталось ощущение рациональности, без особых излишеств. Честно платят нормальные деньги, обеспечивают достойную жизнь во время службы и гарантируют нормальную пенсию. Но — без излишеств", — заключил Юрий Бирюков.

"ЛЕТАЛЬНОЕ" ОРУЖИЕ. Главным плюсом, который Украина может получить от военного сотрудничества с Канадой и включения Automatic Firearms Country Control List, — это поставки так называемого "летального" оружия. Канадская армия принимает активное участие в большинстве военных кампаний, в которые вовлечены США либо НАТО. ВС Канады вооружены американскими системами. Но американская сторона, несмотря на многочисленные ободряющие заявления, пока еще не решила вопрос предоставления нашей стране современных западных вооружений.

Возможен ли "прорыв" из Канады? По мнению Сергея Згурца, подписанное соглашение пока представляет собой лишь "меморандум о намерениях". "Реальную продуктивность этого договора можно будет оценить на примере отдельных контрактов. Канада — одна из немногих стран, которая заинтересована помогать нам, но и она до сих пор ограничивалась только "нелетальной" помощью — тепловизорами, медицинским оборудованием. До образцов военной техники дело не доходило. Поэтому пока предпосылок к "прорыву" нет", — отметил Згурец.

По мнению Анатолия Октисюка, поставки оружия из Канады возможны, но только после усиленных консультаций с НАТО. "Если Канада начнет поставлять нам действительно мощное оружие, российская сторона может начать "повышать ставки" и спровоцировать эскалацию ситуации в Украине", — считает Октисюк.