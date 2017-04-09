Будущее отношений США и России зависит от Кремля – советник Трампа

Вчера, 22:17

По словам Макмастера, от руководства России зависит, станет ли оно пересматривать то, чем оно занимается на Ближнем Востоке

Герберт Макмастер. Фото: twitter
Герберт Макмастер. Фото: twitter

Предстоящий визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву определит, кем Вашингтон будет считать Россию – партнером или соперником. Такое мнение высказал в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Отношения США с Россией "могут стать такими, какими захочет" Москва, отметил он, отвечая на просьбу дать оценку состоянию двусторонних связей между государствами.

"Хотят ли они, чтобы это были отношения соперничества? Я не представляю, чтобы такой вариант отвечал интересам России. Или же они хотят отношений, позволяющих находить области для взаимовыгодного сотрудничества?" – задал помощник главы государства риторический вопрос.

По словам Макмастера, именно этой темой будет заниматься во время визита в Москву Тиллерсон. "Я полагаю, что наш госсекретарь будет исследовать данную тему с российским руководством на предстоящей неделе. Президент (США Дональд Трамп), со своей стороны, полон решимости сделать все для продвижения интересов Америки. И, если это влечет за собой взаимодействие с другими по выработке решений (мировых проблем), содействующих нашей безопасности, то президент так и поступит", – заверил помощник по нацбезопасности.

"В действительности теперь от руководства России зависит, станет ли оно пересматривать то, чем оно занимается на Ближнем Востоке", – резюмировал Макмастер.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит на следующей неделе Москву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. "11-12 апреля Москву с рабочим визитом посетит государственный секретарь США Тиллерсон, – сообщили в МИД РФ. – Это его первый приезд в нашу страну в качестве руководителя внешнеполитического ведомства администрации Дональда Трампа".

Ранее сообщалось, что в ходе предстоящего на будущей неделе визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон может выдвинуть обвинения России в соучастии и сокрытии военных преступлений, совершаемых режимом Башара Асада.
россия, Сирия, США, Тиллерсон

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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