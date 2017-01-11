Тиллерсон подготовил для РФ неприятный сюрприз – The Washington Post

Как сообщается, в своей речи перед Сенатом он назовет РФ угрозой и осудит вторжение России в Украину и аннексию Крыма, а также поддержку сирийского правительства

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон в Сенате перед назначением на должность в своей речи назовет Россию "угрозой", передает The Washington Post со ссылкой на проект его выступления.

"Сегодня Россия представляет собой угрозу, но она не является непредсказуемой в продвижении собственных интересов", – говорится в проекте речи Тиллерсона.

Он также намерен осудить вторжение РФ в Украину и аннексию Крыма, а также поддержку сирийского правительства. "Наши партнеры по НАТО вправе беспокоиться из-за возрождающейся России", – говорится в проекте выступления.

Кроме того, как следует из документа, Тиллерсон допускает сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом. Однако в сферах, где интересы стран расходятся, США будут отстаивать свою позицию и позицию союзников.

"Россия должна знать, что мы будем следовать нашим обязательствам и обязательствам наших союзников, и Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия", – говорится в тексте речи.

Напомним, ранее сообщалось, что кандидат на пост госсекретаря США назвал Путина "задирой с детской площадки".

Ранее газета New-York Times писала, что глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон в случае вступления в должность госсекретаря США, вероятно, будет выстраивать отношения с Россией с учетом интересов своей компании, которая существенно выиграет в случае отмены санкций.