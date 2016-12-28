Бутусов резко ответил россиянам на критику из-за Ту-154

Многие россияне даже не осуждали Путина за его преступления в Украине, а теперь осуждают украинцев за отсутствие сострадания их потере

Украинцы перешли на тот язык общения с россиянами, на котором те уже давно разговаривают с Украиной – язык ненависти. Об этом в Facebook написал журналист Юрий Бутусов, обращаясь к возмущенным "украинским злорадством".

По его словам, теперь россияне переживут тот шок, который был у украинцев после уничтожения целого самолета украинских военных.

"Я очень рад, что многие в РФ сейчас осуждают Украину из-за одобрения взрыва самолета Ту-154 Минобороны РФ – теперь они чувствуют примерно такой же шок, какой был у нас, когда российский спецназ сбил Ил-76 Минобороны Украины и российские СМИ и общество злорадствовали гибели "карателей хунты". Тогда наши трагедии проходили мимо большинства россиян, теперь они все больше задумываются о причинах нашей ненависти. Нам плевать, что вы нас критикуете – мы от вас давно перестали просить сочувствия, вы не желали слышать нашу боль

Он отметил, что многие россияне даже не осуждали Путина за его преступления в Украине, а теперь осуждают украинцев за отсутствие сострадания их потере.

"Люди, которые ни разу не осудили Путина за вторжение и убийства украинцев, которые ни разу не сказали о сочувствии убитым россиянами украинцам под Светлодарском, Авдеевкой, Новозвановкой в эти дни, бесчувственны к чужой беде и чужому горю. Это вы нас назвали "хунтой", "карателями", "распинателями младенцев", "убийцами русскоязычных", "палачами" – так какого сострадания вы от нас ждете? Мы просто перешли на тот единственный язык, на котором вы сами с нами давно разговариваете – язык ненависти", – подытожил журналист.

Отметим, что многие граждане Украины не радуются гибели 92 россиян и даже несли к посольству РФ в Киеве цветы в знак скорби, но и не грустят по этому поводу. Ведь никто не может забыть, как РФ аннексировала Крым и убила тысячи украинцев на Донбассе.

Также в соцсетях вспоминают, как радостно российские СМИ тиражировали новость о том, что боевики российской ракетой сбили якобы военный самолет Украины, который на поверку оказался "Боингом-777" MH-17 с почти тремя сотнями человек на борту.

Как сообщалось, Ту-154 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи, где он приземлялся для дозаправки. Самолет направлялся в Латакию (Сирия).

В результате катастрофы погибли все 92 человека, находившиеся на борту: восемь членов экипажа и 84 пассажира — ансамбль имени Александрова во главе с художественным руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов, представитель благотворительной организации, военнослужащие и чиновники