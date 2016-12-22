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Бывшего премьера Франции обсыпали мукой (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7821/71_main.1482425337.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/71_tn.1482425337.jpg Мир Охрана экс-премьера мгновенно скрутила нарушителя и передала полиции

Бывшего премьера Франции обсыпали мукой (видео)

Вчера, 18:47

Охрана экс-премьера мгновенно скрутила нарушителя и передала полиции


Экс-премьера Франции Мануэля Вальса перед входом в один из ресторанов Страсбурга обсыпали мукой.

В Страсбург Вальс приехал для встречи со своими сторонниками, которые поддерживают его желание баллотироваться на мартовских президентских выборах.

Мануэль Вальс ведет борьбу за право баллотироваться на президентских выборах от правящей Социалистической партии.

Прохожий у ресторана и обсыпал бывшего французского премьера и окружение мукой, выкрикнув при этом: "49.3! Не забудем, не простим!"

Охрана экс-премьера мгновенно скрутила нарушителя спокойствия и препроводила в припаркованный неподалеку микроавтобус полиции.

Возмущение нападавшего вызвала статья 49.3 французской конституции, которая позволяет премьер-министру провести своей властью законопроект через парламент без голосования в том случае, если председатель правительства уверен в необходимости принятия документа, но сомневается, что большинство парламентариев его поддержат.

Если эта статья применена, то депутаты получают право в течение суток поставить вопрос о недоверии правительству.

Статья 49.3 непопулярная мера, но правительство, возглавляемое Мануэлем Вальсом, неоднократно к ней прибегало.

В частности, эта статья была использована для принятия в первой половине 2016 года реформы трудового законодательства.
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Источник:

РИА Новости

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