Бывший игрок "Арсенала" хотел покончить жизнь самоубийством

Экс-защитник лондонского "Арсенала" Эммануэль Эбуэ, отстраненный от футбольной деятельности за долги перед своим агентом, отметил, что справиться с трудным жизненным этапом ему помогает семья.

- Это плохое время и худший этап в моей карьере. Постоянно случается так, что мне просто не хочется вставать с кровати. Однажды я даже хотел покончить жизнь самоубийством. Моя семья помогает мне справляться с трудностями, – сказал Эбуэ.

Напомним, последним клубом футболиста стал "Сандерленд", за который игрок не провел ни одного официального матча.