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Бывший игрок "Арсенала" хотел покончить жизнь самоубийством http://www.segodnya.ua/img/article/7822/46_main.1482439985.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/46_tn.1482439985.jpg Мир Семья помогает футболисту справляться с трудностями в жизни

Бывший игрок "Арсенала" хотел покончить жизнь самоубийством

Вчера, 22:53

Семья помогает футболисту справляться с трудностями в жизни

Эмманужль Эбуэ. Фото arsenal.com
Эмманужль Эбуэ. Фото arsenal.com

Экс-защитник лондонского "Арсенала" Эммануэль Эбуэ, отстраненный от футбольной деятельности за долги перед своим агентом, отметил, что справиться с трудным жизненным этапом ему помогает семья.

- Это плохое время и худший этап в моей карьере. Постоянно случается так, что мне просто не хочется вставать с кровати. Однажды я даже хотел покончить жизнь самоубийством. Моя семья помогает мне справляться с трудностями, – сказал Эбуэ.

Напомним, последним клубом футболиста стал "Сандерленд", за который игрок не провел ни одного официального матча.
футбол, Арсенал Лондон, Эммануэль Эбуэ

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