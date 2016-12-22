Бывший игрок "Арсенала" хотел покончить жизнь самоубийством
Семья помогает футболисту справляться с трудностями в жизни
Экс-защитник лондонского "Арсенала" Эммануэль Эбуэ, отстраненный от футбольной деятельности за долги перед своим агентом, отметил, что справиться с трудным жизненным этапом ему помогает семья.
- Это плохое время и худший этап в моей карьере. Постоянно случается так, что мне просто не хочется вставать с кровати. Однажды я даже хотел покончить жизнь самоубийством. Моя семья помогает мне справляться с трудностями, – сказал Эбуэ.
Напомним, последним клубом футболиста стал "Сандерленд", за который игрок не провел ни одного официального матча.
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