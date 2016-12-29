Бывший игрок "Шахтера" признан лучшим футболистом Грузии
Окриашвили перешел в "Краснодар" в сентябре 2016 года на правах свободного агента
Полузащитник "Краснодара" Торнике Окриашвили признан лучшим футболистом Грузии в 2016 году. Об этом сообщается на официальном сайте грузинской федерации футбола.
На награду также претендовали полузащитник "Спартака" Жано Ананидзе, защитник "Витесса" Гурам Кашия и хавбек БАТЭ Валериане Гвилия.
Окриашвили перешел в "Краснодар" в сентябре 2016 года на правах свободного агента. В 9 матчах РФПЛ 24-летний полузащитник отметился одним забитым мячом.
В период с 2010 по 2014 год контракт грузина принадлежал донецкому "Шахтеру", но за первую команду он не провел ни единого матча. В Украине он играл за "Ильичевец" и "Черноморец".
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