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Бывший игрок "Шахтера" признан лучшим футболистом Грузии http://www.segodnya.ua/img/article/7840/65_main.1482949040.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/65_tn.1482949040.jpg Мир Окриашвили перешел в "Краснодар" в сентябре 2016 года на правах свободного агента

Бывший игрок "Шахтера" признан лучшим футболистом Грузии

Вчера, 20:17

Окриашвили перешел в "Краснодар" в сентябре 2016 года на правах свободного агента

Торнике Окриашвили. Фото twitter
Торнике Окриашвили. Фото twitter

Полузащитник "Краснодара" Торнике Окриашвили признан лучшим футболистом Грузии в 2016 году. Об этом сообщается на официальном сайте грузинской федерации футбола.

На награду также претендовали полузащитник "Спартака" Жано Ананидзе, защитник "Витесса" Гурам Кашия и хавбек БАТЭ Валериане Гвилия.

Окриашвили перешел в "Краснодар" в сентябре 2016 года на правах свободного агента. В 9 матчах РФПЛ 24-летний полузащитник отметился одним забитым мячом.

В период с 2010 по 2014 год контракт грузина принадлежал донецкому "Шахтеру", но за первую команду он не провел ни единого матча. В Украине он играл за "Ильичевец" и "Черноморец".
футбол, Торнике Окриашвили

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Спорт сегодня

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