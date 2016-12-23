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Бывший мэр Москвы Лужков попал в реанимацию – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7824/80_main.1482498273.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/80_tn.1482498273.jpg Мир Между тем пресс-секретарь Лужкова Геннадий Теребков категорически опровергает эту информацию

Бывший мэр Москвы Лужков попал в реанимацию – СМИ

Вчера, 15:00

Между тем пресс-секретарь Лужкова Геннадий Теребков категорически опровергает эту информацию

Юрий Лужков. Фото: ТАСС
Юрий Лужков. Фото: ТАСС

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в пятницу был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник, врачи его реанимировали и сейчас борются за его жизнь, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в медицинских кругах столицы.

"Юрий Михайлович действительно был госпитализирован в пятницу в одну и московских клиник. Он помещен в реанимацию", – сказал собеседник агентства.

Между тем пресс-секретарь Лужкова Геннадий Теребков категорически опроверг информацию. "Никакой экстренной госпитализации не было, я разговаривал с Юрием Михайловичем", – сказал он.

По словам пресс-секретаря, "Юрий Лужков имеет право на то, чтобы обратиться к медикам".

Ранее источник агентства в окружении экс-мэра заявил, что Лужков действительно обратился к медикам, он находится "в нормальном состоянии".
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Источник:

Интерфакс

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