Бывший мэр Москвы Лужков попал в реанимацию – СМИ

Между тем пресс-секретарь Лужкова Геннадий Теребков категорически опровергает эту информацию

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в пятницу был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник, врачи его реанимировали и сейчас борются за его жизнь, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в медицинских кругах столицы.

"Юрий Михайлович действительно был госпитализирован в пятницу в одну и московских клиник. Он помещен в реанимацию", – сказал собеседник агентства.

Между тем пресс-секретарь Лужкова Геннадий Теребков категорически опроверг информацию. "Никакой экстренной госпитализации не было, я разговаривал с Юрием Михайловичем", – сказал он.

По словам пресс-секретаря, "Юрий Лужков имеет право на то, чтобы обратиться к медикам".

Ранее источник агентства в окружении экс-мэра заявил, что Лужков действительно обратился к медикам, он находится "в нормальном состоянии".