Бывший полицейский за три года послал героям новостей тысячи писем с фекалиями

Бывший полицейский из Милана на протяжении трех лет отсылал письма с фекалиями политикам, бизнесменам, футболистам и звездам шоу-бизнеса. За это время он отправил около 10 тысяч посланий, сообщает агентство askanews.

Таким образом 70-летний пенсионер выражал гнев от просмотра телепередач. Он заворачивал в конверт использованную туалетную бумагу и оставлял на каждом письме маркировку в соответствии со своим мнением по поводу той или иной звезды, например, "коррупционер", "убийца" или "педофил".

По словам следователя Кармине Мело, любая история, показанная в новостях, становилась для пенсионера поводом отправить послание. "У него дома мы нашли книгу с поименным списком тысяч людей, которые получили его послания", — пояснил следователь агентству.

В конце списка значились представители местных властей, которых бывший полицейский посчитал виновными в гибели людей при сходе лавины на горный отель Rigopiano в центре Италии.

Мужчину задержали. Как выяснилось, у него была сообщница, которая относила корреспонденцию на почту. Следователи предполагают, что в среднем они отправляли по 10 писем в день.