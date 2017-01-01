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Бывший соперник Пакьяо и Мейвезера несколько раз пытался покончить с собой http://www.segodnya.ua/img/article/7850/15_main.1483216744.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/15_tn.1483216744.jpg Мир Рикки Хаттон рассказал о своих проблемах вне ринга

Бывший соперник Пакьяо и Мейвезера несколько раз пытался покончить с собой

Вчера, 10:26

Рикки Хаттон рассказал о своих проблемах вне ринга

Рикки Хаттон. Фото Wikipedia
Рикки Хаттон. Фото Wikipedia

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO Рикки Хаттон несколько раз думал о самоубийстве из-за тяжелой депрессии

В 2010 году он был лишен боксерской лицензии, поскольку был уличен в употреблении кокаина и постоянном злоупотреблении алкоголем.

В 2012 году он вернулся в бокс и провел поединок против украинца Вячеслава Сенченко, в котором был нокаутирован в девятом раунде.

- Я несколько раз пытался покончить с собой, – цитирует BBC Хаттона. – Я уходил в паб, возвращался, брал нож, сидел в темноте и истерично рыдал.

Порой я не пил в течение нескольких дней, но приходил домой, начинал о чем-то думать, и результат был такой же. Потом я думал, что сопьюсь до смерти, потому что я был очень несчастен.

Из-за алкоголя я сорвался с катушек и докатился до наркотиков. Это было как неуправляемый поезд.

Нужно больше уделять внимания боксерам и их борьбе с депрессией. У футболистов есть агенты и клубы, которые следят за ними. Бокс же – индивидуальный вид спорта. Боксеры выходят на ринг сами по себе и проводят остаток жизни после завершения карьеры сами по себе.

Хаттон известен своими боями против россиянина Кости Цзю, филиппинца Мэнни Пакьяо и американца Флойда Мейвезера-младшего. Хаттон победил Цзю решением судей, уступил Пакьяо нокаутом и Мейвезеру техническим нокаутом.
бокс, Рикки Хаттон

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Источник:

СЭ

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