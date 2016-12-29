Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154 (фото)
На карикатуре изображен падающий самолет с поющим артистом
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал на сайте карикатуру, посвященную крушению российского самолета Ту-154, передает телеканал "112 Украина".
На карикатуре изображен падающий самолет. В салоне судна артист протяжно поет звук "а". Рисунок сопровождается надписью: "Репертуар хоров красной армии расширяется".
Напомним, самолет Ту-154 Министерства обороны РФ разбился утром 25 декабря после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека: артисты Академического ансамбля песни и пляски им. Александрова, журналисты, военные и 8 членов экипажа. В ФСБ РФ сказали, что основными рабочими версиями являются: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета.
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