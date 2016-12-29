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Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154 (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7840/98_main.1482958374.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/98_tn.1482958374.jpg Мир На карикатуре изображен падающий самолет с поющим артистом

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154 (фото)

Вчера, 22:52

На карикатуре изображен падающий самолет с поющим артистом

Самолет разбился утром 25 декабря после вылета из Адлера, фото AFP
Самолет разбился утром 25 декабря после вылета из Адлера, фото AFP

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал на сайте карикатуру, посвященную крушению российского самолета Ту-154, передает телеканал "112 Украина".

На карикатуре изображен падающий самолет. В салоне судна артист протяжно поет звук "а". Рисунок сопровождается надписью: "Репертуар хоров красной армии расширяется".

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Напомним, самолет Ту-154 Министерства обороны РФ разбился утром 25 декабря после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека: артисты Академического ансамбля песни и пляски им. Александрова, журналисты, военные и 8 членов экипажа. В ФСБ РФ сказали, что основными рабочими версиями являются: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета.
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