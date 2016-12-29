Charlie Hebdo поместил на обложку свежего номера Трампа и Путина в виде подарков (фото)

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo поместил на обложку свежего номера карикатуры избранного президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом сообщил в пресс-службе издания в Facebook, передает телеканал "112 Украина".

Трамп и Путин изображены в виде подарков.

"На этой неделе Charlie ищет надежный сайт, чтобы перепродать два дерьмовых подарка: пожалуйста, не стесняйтесь, дайте нам знак", – говорится на странице издания.