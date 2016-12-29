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Charlie Hebdo поместил на обложку свежего номера Трампа и Путина в виде подарков (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7840/69_main.1482950691.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/69_tn.1482950691.jpg Мир Трамп и Путин изображены в виде подарков

Charlie Hebdo поместил на обложку свежего номера Трампа и Путина в виде подарков (фото)

Вчера, 20:43

Трамп и Путин изображены в виде подарков

Трамп и Путин изображены в виде подарков
Трамп и Путин изображены в виде подарков

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo поместил на обложку свежего номера карикатуры избранного президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом сообщил в пресс-службе издания в Facebook, передает телеканал "112 Украина".

Трамп и Путин изображены в виде подарков.

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"На этой неделе Charlie ищет надежный сайт, чтобы перепродать два дерьмовых подарка: пожалуйста, не стесняйтесь, дайте нам знак", – говорится на странице издания.
США, Путин, сайт, facebook, трамп, Charlie Hebdo

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