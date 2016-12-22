ФОТОФАКТ. Charlie Hebdo в Германии опубликовало карикатуру на теракт в Берлине

На обложке журнала изображен пряничный домик с торчащими из него ружьями

Немецкое издание французского сатирического журнала Charlie Hebdo разместило на обложке нового номера иллюстрацию, посвященную теракту на рождественской ярмарке в Берлине, передает Корреспондент.

На обложке изображен пряничный домик, из которого высовываются многочисленные ружейные стволы. "Они не изменят наш образ жизни", − подписана иллюстрация.

Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Немецкая версия скандального еженедельника выходит с 1 декабря.

Напомним, 19 декабря грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке в Берлине. Погибли 12 человек, еще 48 получили ранения.

Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".