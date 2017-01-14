Чавес заплатит два миллиона долларов за каждый лишний килограмм перед боем с Альваресом

6 мая популярный мексиканец Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34 КО) встретится с соотечественником Хулио Сесаром Чавесом-младшим (49-2-1, 32 КО).

Поединок состоится в договорном весе – до 74,65 кг. Канело является чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг), а Чавес – экс-чемпион в среднем (до 72,6 кг), но при этом более комфортно ему в суперсреднем (до 76,2 кг).

"Я всегда хотел такой бой, но не собирался влезать в кабальные условия контракта. Но в конце концов я согласился на все. В документе – клаузула о реванше, штраф $1 млн за каждый фунт (454 грамма – прим.) перевеса у меня, невозможность выставить в андеркарте своих бойцов, и такое прочее", – посетовал Хулио.

"Все против меня, но это ничего не значит, так как в ринге будем только мы с ним, и никто ему там уже не поможет. Я мотивирован драться, а весь прессинг – на нем. Я выиграю, так как в этом весе он мне ничего не сможет сделать", – сказал Чавес ESPN Deportes.

Место проведения поединка пока не определено. Это может быть как T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, так и АT&T Stadium в Арлингтоне.