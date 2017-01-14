Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Чавес заплатит два миллиона долларов за каждый лишний килограмм перед боем с Альваресом http://www.segodnya.ua/img/article/7882/21_main.1484394176.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/21_tn.1484394176.jpg Мир Мексиканец долго не соглашался на бой из-за кабальных условий контракта

Чавес заплатит два миллиона долларов за каждый лишний килограмм перед боем с Альваресом

Сегодня, 13:42

Мексиканец долго не соглашался на бой из-за кабальных условий контракта

Хулио Сесар Чавес-младший. Фото twitter
Хулио Сесар Чавес-младший. Фото twitter

6 мая популярный мексиканец Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34 КО) встретится с соотечественником Хулио Сесаром Чавесом-младшим (49-2-1, 32 КО).

Поединок состоится в договорном весе – до 74,65 кг. Канело является чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг), а Чавес – экс-чемпион в среднем (до 72,6 кг), но при этом более комфортно ему в суперсреднем (до 76,2 кг).

"Я всегда хотел такой бой, но не собирался влезать в кабальные условия контракта. Но в конце концов я согласился на все. В документе – клаузула о реванше, штраф $1 млн за каждый фунт (454 грамма – прим.) перевеса у меня, невозможность выставить в андеркарте своих бойцов, и такое прочее", – посетовал Хулио.

"Все против меня, но это ничего не значит, так как в ринге будем только мы с ним, и никто ему там уже не поможет. Я мотивирован драться, а весь прессинг – на нем. Я выиграю, так как в этом весе он мне ничего не сможет сделать", – сказал Чавес ESPN Deportes.

Место проведения поединка пока не определено. Это может быть как T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, так и АT&T Stadium в Арлингтоне.
бокс, Сауль Альварес, Хулио Сезар Чавес

Вы сейчас просматриваете новость "Чавес заплатит два миллиона долларов за каждый лишний килограмм перед боем с Альваресом". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

vringe.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Сауль Альварес. Фото AFP

Чемпион WBC Сауль Альварес сразится с экс-чемпионом Хулио Сезаром Чавесом

Сегодня, 09:45

Бой состоится 6 мая в Лас-Вегасе и пройдет в весовой категории до 74,6 кг

Мир

Сауль Альварес. Фото AFP

Сауль Альварес стал официальным претендентом на пояс Билли Джо Сондерса

22 Декабря 2016, 21:53

Мексиканец владеет титулом на одну весовую категорию ниже

Бокс

Василий Ломаченко. Фото AFP

Ломаченко занял 7-е место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории

3 Ноября 2016, 21:01

Ни один боксер супертяжелого веса не попал в первую десятку рейтинга

Бокс

Василий Ломаченко. Фото AFP

Василий Ломаченко получит деньги, освободившиеся из-за травмы Сауля Альвареса

23 Сентября 2016, 14:59

Телеканал HBO готов выделить дополнительные средства на поединок украинца в ноябре

Бокс

Сауль Альварес. Фото AFP

Американский миллиардер готов организовать супербой Головкин - Альварес

22 Сентября 2016, 15:27

В прошлом году Джерри Джонс давал 25 млн долларов на проведение боя Мейвезер - Пакьяо на арене AT&T в Арлингтоне, но они выбрали MGM Grand в Лас-Вегасе

Бокс

Сауль Альварес. Фото AFP

Сауль Альварес во время чемпионского боя получил перелом руки

20 Сентября 2016, 21:17

Мексиканский боксер не вернется на ринг до конца года

Бокс

Сауль Альварес вернул себе титул чемпиона мира

18 Сентября 2016, 11:41

Мексиканский боксер отобрал пояс WBO в первом среднем весе у британца Лиама Смита

Бокс

<p>Геннадий Головкин. Фото AFP</p>

Головкин возглавил рейтинг боксеров вне зависимости от весовой категории, украинцы в топ-10 не попали

13 Июля 2016, 11:15

В первой десятке не оказалось ни одного боксера-супертяжеловеса

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.