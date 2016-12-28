Чехия создает спецподразделение для борьбы с "фейками" из РФ

Задача нового подразделения – противодействовать вмешательству в ход парламентских выборов, которые назначены в Чехии на октябрь 2017 года

Чехия создает специальное подразделение для борьбы с "фейковыми новостями", сообщает The Guardian, передает InoPressa.

"Официальные лица стремятся побороть распространение измышлений, которые преимущественно касаются темы мигрантов. По их словам, эти измышления тиражируют сайты, которые поддерживает правительство российского президента Путина", – пишет журналист Роберт Тейт.

Задача нового подразделения – противодействовать вмешательству в ход парламентских выборов, которые назначены в Чехии на октябрь 2017 года. "Данные соцопросов свидетельствуют, что дезинформация в интернете влияет на общественное мнение и рискует дестабилизировать демократическую систему страны", – говорится в статье.

"Хотя доказать четкие связи трудно, официальные лица уверены, что Кремль стоит примерно за 40 сайтами на чешском языке, где излагаются воззрения радикалов, конспирологические теории и неточные сообщения. Официальные лица полагают, что цель этой работы – изменить ориентированность Чехии, которая сейчас входит в западный альянс", – говорится в статье.

"Ключевая цель российской пропаганды в Чехии – заронить в сознание людей сомнения в том, что демократия – лучшая система организации страны, а также создать негативный образ ЕС и НАТО, отбить у людей охоту участвовать в демократических процессах", – сказал в интервью газете Томаш Проуза, госсекретарь Чехии по делам Европы.

Новое подразделение – "Центр против терроризма и гибридных угроз" – станет частью министерства внутренних дел. "Он начнет работу 1 января, в нем будет 20 специалистов на полную ставку. Они разместятся в здании, которое в годы холодной войны использовалось тайной полицией коммунистического режима для допросов", – говорится в статье.

"Специалисты будут внимательно изучать дезинформацию и постараются ей противостоять с помощью специального аккаунта в "Твиттере" и нового раздела на сайте МВД, предназначенного для изложения точки зрения правительства. Центр также будет обучать госслужащих, как избегать шантажа и сопротивляться иностранному лоббированию", – передает автор статьи.

"Одна из основных задач – обеспечить свободные и честные выборы", – сказал один из высокопоставленных сотрудников подразделения, пожелавший остаться анонимным. Он заверил, что центр будет внимательно отслеживать события во Франции и Германии, где пройдут, соответственно, президентские и парламентские выборы.

Как известно, 23 ноября Европарламент принял резолюцию о противодействии враждебной Евросоюзу пропаганде, которая, как считают в Брюсселе, исходит, в частности, из России.

В документе говорится, что такая пропаганда является частью "гибридной войны" и нацелена на то, чтобы "исказить правду, посеять сомнения и рознь между странами союза, ослабить стратегическое единство ЕС и его североамериканских партнеров, парализовать процесс принятия решений, дискредитировать институты ЕС и трансатлантическое партнерство".