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"Челси" и "Тоттенхэм" вышли в следующий раунд Кубка Англии http://www.segodnya.ua/img/article/7864/10_main.1483898652.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/10_tn.1483898652.jpg Мир Результаты воскресеных поединков 1/32 финала турнира

"Челси" и "Тоттенхэм" вышли в следующий раунд Кубка Англии

Сегодня, 19:59

Результаты воскресеных поединков 1/32 финала турнира

Кубковый матч в Лондоне. Фото AFP
Кубковый матч в Лондоне. Фото AFP

Сегодня состоялось несколько поединков 1/32 финала Кубка Англии. Главная сенсация грянула в Ливерпуле, где подопечные Юргена Клоппа не смогли обыграть "Плимут" из четвертого дивизиона – 0:0. Команды ждет переигровка.

Другие результаты дня: "Кардиф" – "Фулхэм" – 1:2, "Челси" – "Питерсборо" – 4:1, "Миддлсбро" – "Шеффилд Уэнсдей" – 3:0, "Тоттенхэм" – "Астон Вилла" – 2:0
футбол, Кубок Англии

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Источник:

Сегодня|Спорт

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