"Челси" и "Тоттенхэм" вышли в следующий раунд Кубка Англии

Сегодня состоялось несколько поединков 1/32 финала Кубка Англии. Главная сенсация грянула в Ливерпуле, где подопечные Юргена Клоппа не смогли обыграть "Плимут" из четвертого дивизиона – 0:0. Команды ждет переигровка.

Другие результаты дня: "Кардиф" – "Фулхэм" – 1:2, "Челси" – "Питерсборо" – 4:1, "Миддлсбро" – "Шеффилд Уэнсдей" – 3:0, "Тоттенхэм" – "Астон Вилла" – 2:0