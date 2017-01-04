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"Челси" отказал китайцам в трансфере Косты за 90 миллионов евро http://www.segodnya.ua/img/article/7856/33_main.1483553763.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/33_tn.1483553763.jpg Мир Российский владелец лондонского клуба Роман Абрамович лично вмешался в переговоры

"Челси" отказал китайцам в трансфере Косты за 90 миллионов евро

Сегодня, 20:58

Российский владелец лондонского клуба Роман Абрамович лично вмешался в переговоры

Диегу Коста. Фото AFP
Диегу Коста. Фото AFP

"Челси" ответил отказом клубу "Тяньцзинь Цюаньцзянь" на предложение о трансфере испанского нападающего Диегу Косты. Китайский клуб предлагал за 28-летнего форварда порядка 95 миллионов евро, однако в переговоры вмешался российский владелец лондонцев Роман Абрамович. Он отправил руководству "Тяньцзинь" сообщение, в котором попросил забыть об этом трансфере.

Отмечается, что в ближайшее время "Челси" предложит Косте новый контракт с увеличенной зарплатой, чтобы завершить все разговоры о возможном уходе игрока из команды. В текущем сезоне испанец провел 18 матчей в премьер-лиге, забил 14 мячей и отдал 5 голевых передач.

Ранее "Тяньцзинь Цюаньцзянь" приобрел у "Зенита" бельгийского полузащитника Акселя Витселя за 21 миллион евро.
Роман Абрамович, чемпионат Китая, Тяньцзинь

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Источники:

СЭ, Tutto Mercato

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