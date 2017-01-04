"Челси" отказал китайцам в трансфере Косты за 90 миллионов евро
Российский владелец лондонского клуба Роман Абрамович лично вмешался в переговоры
"Челси" ответил отказом клубу "Тяньцзинь Цюаньцзянь" на предложение о трансфере испанского нападающего Диегу Косты. Китайский клуб предлагал за 28-летнего форварда порядка 95 миллионов евро, однако в переговоры вмешался российский владелец лондонцев Роман Абрамович. Он отправил руководству "Тяньцзинь" сообщение, в котором попросил забыть об этом трансфере.
Отмечается, что в ближайшее время "Челси" предложит Косте новый контракт с увеличенной зарплатой, чтобы завершить все разговоры о возможном уходе игрока из команды. В текущем сезоне испанец провел 18 матчей в премьер-лиге, забил 14 мячей и отдал 5 голевых передач.
Ранее "Тяньцзинь Цюаньцзянь" приобрел у "Зенита" бельгийского полузащитника Акселя Витселя за 21 миллион евро.
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