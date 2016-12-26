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"Челси" впервые в истории выиграл 12 матчей в чемпионате подряд http://www.segodnya.ua/img/article/7833/21_main.1482776586.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7833/21_tn.1482776586.jpg Мир В понедельник команда Антонио Конте разгромила "Борнмут" со счетом 3:0

"Челси" впервые в истории выиграл 12 матчей в чемпионате подряд

Сегодня, 20:23

В понедельник команда Антонио Конте разгромила "Борнмут" со счетом 3:0

В понедельник команда Антонио Конте разгромила &quot;Борнмут&quot; со счетом 3:0. Фото AFP
В понедельник команда Антонио Конте разгромила "Борнмут" со счетом 3:0. Фото AFP

"Челси" разгромил "Борнмут" в матче 18-го тура чемпионата Англии: поединок завершился со счетом 3:0. Таким образом, лондонский клуб впервые в истории выиграл 12 матчей подряд в английской Премьер-лиге.

До этого "Челси" 11 раз подряд побеждали период с апреля по сентябрь 2009 года.

После 18 туров команда Антонио Конте уверенно занимает первое место в турнирной таблице, имея на своем счету 46 очков. "Ливерпуль", имеющий на одну игру в запасе, отстает от "Челси" на девять очков.

В Англии стартовал Boxing Day: "МЮ" обыграл команду Мойеса, "Лестер" проиграл "Эвертону"

Таблица чемпионата Англии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЧЕЛСИ 18 15 1 2 38-11 46
2  ЛИВЕРПУЛЬ 17 11 4 2 41-20 37
3  АРСЕНАЛ 18 11 4 3 39-19 37
4  МАНЧЕСТЕР СИТИ 17 11 3 3 36-20 36
5  ТОТТЕНХЭМ 17 9 6 2 29-12 33
6  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18 9 6 3 27-18 33
7  ЭВЕРТОН 18 7 5 6 23-21 26
8  САУТГЕМПТОН 17 6 6 5 17-16 24
9  ВЕСТ БРОМВИЧ 18 6 5 7 23-22 23
10  УОТФОРД 18 6 4 8 22-30 22
11  ВЕСТ ХЭМ 18 6 4 8 23-32 22
12  СТОК СИТИ 17 5 6 6 19-24 21
13  БОРНМУТ 18 6 3 9 23-31 21
14  БЕРНЛИ 18 6 2 10 17-28 20
15  МИДЛСБРО 18 4 6 8 16-20 18
16  ЛЕСТЕР 18 4 5 9 23-31 17
17  КРИСТАЛ ПЭЛАС 18 4 4 10 29-33 16
18  САНДЕРЛЕНД 18 4 2 12 16-31 14
19  СУОНСИ 18 3 3 12 21-41 12
20  ХАЛЛ СИТИ 17 3 3 11 14-36 12
чемпионат Англии, Челси Лондон, Борнмут

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