"Челси" впервые в истории выиграл 12 матчей в чемпионате подряд

В понедельник команда Антонио Конте разгромила "Борнмут" со счетом 3:0

"Челси" разгромил "Борнмут" в матче 18-го тура чемпионата Англии: поединок завершился со счетом 3:0. Таким образом, лондонский клуб впервые в истории выиграл 12 матчей подряд в английской Премьер-лиге.

До этого "Челси" 11 раз подряд побеждали период с апреля по сентябрь 2009 года.

После 18 туров команда Антонио Конте уверенно занимает первое место в турнирной таблице, имея на своем счету 46 очков. "Ливерпуль", имеющий на одну игру в запасе, отстает от "Челси" на девять очков.

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Таблица чемпионата Англии: