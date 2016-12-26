"Челси" впервые в истории выиграл 12 матчей в чемпионате подряд
В понедельник команда Антонио Конте разгромила "Борнмут" со счетом 3:0
"Челси" разгромил "Борнмут" в матче 18-го тура чемпионата Англии: поединок завершился со счетом 3:0. Таким образом, лондонский клуб впервые в истории выиграл 12 матчей подряд в английской Премьер-лиге.
До этого "Челси" 11 раз подряд побеждали период с апреля по сентябрь 2009 года.
После 18 туров команда Антонио Конте уверенно занимает первое место в турнирной таблице, имея на своем счету 46 очков. "Ливерпуль", имеющий на одну игру в запасе, отстает от "Челси" на девять очков.
В Англии стартовал Boxing Day: "МЮ" обыграл команду Мойеса, "Лестер" проиграл "Эвертону"
Таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЧЕЛСИ
|18
|15
|1
|2
|38-11
|46
|2
|ЛИВЕРПУЛЬ
|17
|11
|4
|2
|41-20
|37
|3
|АРСЕНАЛ
|18
|11
|4
|3
|39-19
|37
|4
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|17
|11
|3
|3
|36-20
|36
|5
|ТОТТЕНХЭМ
|17
|9
|6
|2
|29-12
|33
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|18
|9
|6
|3
|27-18
|33
|7
|ЭВЕРТОН
|18
|7
|5
|6
|23-21
|26
|8
|САУТГЕМПТОН
|17
|6
|6
|5
|17-16
|24
|9
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|18
|6
|5
|7
|23-22
|23
|10
|УОТФОРД
|18
|6
|4
|8
|22-30
|22
|11
|ВЕСТ ХЭМ
|18
|6
|4
|8
|23-32
|22
|12
|СТОК СИТИ
|17
|5
|6
|6
|19-24
|21
|13
|БОРНМУТ
|18
|6
|3
|9
|23-31
|21
|14
|БЕРНЛИ
|18
|6
|2
|10
|17-28
|20
|15
|МИДЛСБРО
|18
|4
|6
|8
|16-20
|18
|16
|ЛЕСТЕР
|18
|4
|5
|9
|23-31
|17
|17
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|18
|4
|4
|10
|29-33
|16
|18
|САНДЕРЛЕНД
|18
|4
|2
|12
|16-31
|14
|19
|СУОНСИ
|18
|3
|3
|12
|21-41
|12
|20
|ХАЛЛ СИТИ
|17
|3
|3
|11
|14-36
|12
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