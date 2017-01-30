Чем отличаются переговоры Трампа с Путиным и Меркель: разница в картинках

Судя по фото, разговор с российским президентом был куда важнее для него, чем с одной из самых влиятельных женщин планеты

Телефонные переговоры по-разному проходили для президента США Дональда Трампа с лидерами других стран, а особняком стоит разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным.

Первые свои официальные переговоры в качестве президента США Трамп решил провести сразу против самых влиятельных людей в мире.

Если судить по фотографиям, сделанным во время телефонных разговоров, то, судя по группе поддержки в овальном кабинете Белого дома, переговоры с Путиным были важнее, чем с Меркель.

Так, во время разговора с Путиным, Трампа окружала целая команда помощников: вице-президент Майк Пенс, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, главный советник Стивен Бэннон, советник по национальной безопасности Майкл Флинн.

Фото: Twitter

Стоит отметить, что в отличие от контактов с российским президентом, с канцлером Германии у Трампа нет настолько глобальных вопросов, от которых весь мир замирает в ожидании. Так случилось в этот раз – стороны обсудили отношения с РФ и ситуацию в Украине.

Вице-президент Макй Пенс с Трампом. Фото: Twitter