Чемпион Англии "Лестер" на выезде сыграл вничью с "Мидлсбро"
Футболисты "Мидлсбро" сыграли вничью с "Лестером" в матче чемпионата Англии – 0:0
"Мидлсбро" сыграл вничью с "Лестером" в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в понедельник в Мидлсбро, завершилась со счетом 0:0.
"Лестер" с 21 очком занимает 14-е место в чемпионате Англии, "Мидлсбро" с 19 баллами идет на 16-й строчке.
Матчи чемпионата Англии в понедельник:
17:00 "Эвертон" – "Саутгемптон"
17:00 "Манчестер Сити" – "Бернли"
17:00 "Сандерленд" – "Ливерпуль"
17:00 "Вест Бромвич" – "Халл Сити"
19:15 "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед"
Таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЧЕЛСИ
|19
|16
|1
|2
|42-13
|49
|2
|ЛИВЕРПУЛЬ
|19
|13
|4
|2
|46-21
|43
|3
|АРСЕНАЛ
|19
|12
|4
|3
|41-19
|40
|4
|ТОТТЕНХЭМ
|19
|11
|6
|2
|37-14
|39
|5
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|19
|12
|3
|4
|39-21
|39
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|19
|10
|6
|3
|29-19
|36
|7
|ЭВЕРТОН
|19
|7
|6
|6
|25-23
|27
|8
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|19
|7
|5
|7
|25-23
|26
|9
|САУТГЕМПТОН
|19
|6
|6
|7
|19-22
|24
|10
|БОРНМУТ
|19
|7
|3
|9
|26-31
|24
|11
|БЕРНЛИ
|19
|7
|2
|10
|21-29
|23
|12
|ВЕСТ ХЭМ
|19
|6
|4
|9
|23-33
|22
|13
|УОТФОРД
|19
|6
|4
|9
|23-34
|22
|14
|ЛЕСТЕР
|20
|5
|6
|9
|24-31
|21
|15
|СТОК СИТИ
|19
|5
|6
|8
|22-32
|21
|16
|МИДЛСБРО
|20
|4
|7
|9
|17-22
|19
|17
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|19
|4
|4
|11
|29-35
|16
|18
|САНДЕРЛЕНД
|19
|4
|2
|13
|17-35
|14
|19
|ХАЛЛ СИТИ
|19
|3
|4
|12
|16-41
|13
|20
|СУОНСИ
|19
|3
|3
|13
|21-44
|12
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