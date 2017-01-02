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Чемпион Англии "Лестер" на выезде сыграл вничью с "Мидлсбро" http://www.segodnya.ua/img/article/7852/19_main.1483368475.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/19_tn.1483368475.jpg Мир Футболисты "Мидлсбро" сыграли вничью с "Лестером" в матче чемпионата Англии – 0:0

Чемпион Англии "Лестер" на выезде сыграл вничью с "Мидлсбро"

Сегодня, 16:47

Футболисты "Мидлсбро" сыграли вничью с "Лестером" в матче чемпионата Англии – 0:0

Команда Клаудио Раньери занимает 14-е место в чемпионате Англии. Фото AFP
Команда Клаудио Раньери занимает 14-е место в чемпионате Англии. Фото AFP

"Мидлсбро" сыграл вничью с "Лестером" в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, прошедшая в понедельник в Мидлсбро, завершилась со счетом 0:0.

"Лестер" с 21 очком занимает 14-е место в чемпионате Англии, "Мидлсбро" с 19 баллами идет на 16-й строчке.

Матчи чемпионата Англии в понедельник:

17:00 "Эвертон" – "Саутгемптон"
17:00 "Манчестер Сити" – "Бернли"
17:00 "Сандерленд" – "Ливерпуль"
17:00 "Вест Бромвич" – "Халл Сити"
19:15 "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед"

Таблица чемпионата Англии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЧЕЛСИ 19 16 1 2 42-13 49
2  ЛИВЕРПУЛЬ 19 13 4 2 46-21 43
3  АРСЕНАЛ 19 12 4 3 41-19 40
4  ТОТТЕНХЭМ 19 11 6 2 37-14 39
5  МАНЧЕСТЕР СИТИ 19 12 3 4 39-21 39
6  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19 10 6 3 29-19 36
7  ЭВЕРТОН 19 7 6 6 25-23 27
8  ВЕСТ БРОМВИЧ 19 7 5 7 25-23 26
9  САУТГЕМПТОН 19 6 6 7 19-22 24
10  БОРНМУТ 19 7 3 9 26-31 24
11  БЕРНЛИ 19 7 2 10 21-29 23
12  ВЕСТ ХЭМ 19 6 4 9 23-33 22
13  УОТФОРД 19 6 4 9 23-34 22
14  ЛЕСТЕР 20 5 6 9 24-31 21
15  СТОК СИТИ 19 5 6 8 22-32 21
16  МИДЛСБРО 20 4 7 9 17-22 19
17  КРИСТАЛ ПЭЛАС 19 4 4 11 29-35 16
18  САНДЕРЛЕНД 19 4 2 13 17-35 14
19  ХАЛЛ СИТИ 19 3 4 12 16-41 13
20  СУОНСИ 19 3 3 13 21-44 12
чемпионат Англии, Лестер, Мидлсбро

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