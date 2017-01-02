Чемпион Англии "Лестер" на выезде сыграл вничью с "Мидлсбро"

Футболисты "Мидлсбро" сыграли вничью с "Лестером" в матче чемпионата Англии – 0:0

"Мидлсбро" сыграл вничью с "Лестером" в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, прошедшая в понедельник в Мидлсбро, завершилась со счетом 0:0.

"Лестер" с 21 очком занимает 14-е место в чемпионате Англии, "Мидлсбро" с 19 баллами идет на 16-й строчке.

Матчи чемпионата Англии в понедельник:

17:00 "Эвертон" – "Саутгемптон"

17:00 "Манчестер Сити" – "Бернли"

17:00 "Сандерленд" – "Ливерпуль"

17:00 "Вест Бромвич" – "Халл Сити"

19:15 "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед"

Таблица чемпионата Англии: