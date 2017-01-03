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Чемпион Англии "Лестер" усилился талантливым нигерийцем http://www.segodnya.ua/img/article/7854/44_main.1483468327.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/44_tn.1483468327.jpg Мир 19-летний Онинье Ндиди обошелся "лисам" в 15 миллионов фунтов

Чемпион Англии "Лестер" усилился талантливым нигерийцем

Сегодня, 20:32

19-летний Онинье Ндиди обошелся "лисам" в 15 миллионов фунтов

Онинье Ндиди. Фото ФК &quot;Лестер&quot;
Онинье Ндиди. Фото ФК "Лестер"

Нигерийский полузащитник бельгийского "Генка" Онинье Ндиди продолжит карьеру в английском "Лестере".

19-летний опорник прошел медобследование и подписал с действующими чемпионами Англии контракт до лета 2022 года. Сумма трансфера оценивается примерно в 15 миллионов фунтов.

Ндиди выступал за "Генк" с января 2015 года. В текущем сезоне на счету опорника 34 матча и 3 гола за клуб во всех турнирах.
футбол, чемпионат Англии, чемпионат Бельгии, Генк, Лестер

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