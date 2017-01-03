Чемпион Англии "Лестер" усилился талантливым нигерийцем
19-летний Онинье Ндиди обошелся "лисам" в 15 миллионов фунтов
Нигерийский полузащитник бельгийского "Генка" Онинье Ндиди продолжит карьеру в английском "Лестере".
19-летний опорник прошел медобследование и подписал с действующими чемпионами Англии контракт до лета 2022 года. Сумма трансфера оценивается примерно в 15 миллионов фунтов.
Ндиди выступал за "Генк" с января 2015 года. В текущем сезоне на счету опорника 34 матча и 3 гола за клуб во всех турнирах.
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