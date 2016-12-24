Чемпион мира из "Вольфсбурга" переходит в "ПСЖ"

В новом клубе полузащитник будет играть под 23-м номером

"Вольфсбург" на своем официальном сайте подтвердил, что 23-летний полузащитник Юлиан Дракслер продолжит карьеру в "ПСЖ".

23-летний немецкий игрок согласовал с парижским клубом четырехлетний контракт. Клубы договорились не раскрывать финансовые подробности сделки. Ранее "Вольфсбург" планировал выручить за игрока около 40 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Дракслер определился с игровым номером в "ПСЖ". В новом клубе полузащитник будет играть под 23-м номером.

Дракслер перебрался в "Вольфсбург" из "Шальке" в августе 2015 года. В составе "волков" хавбек сыграл 45 матчей, забил восемь голов и отдал 10 голевых передач.

В составе сборной Германии Дракслер становился чемпиономи мира 2014 года.