Чемпион WBA согласился на бой с Ломаченко, но при одном условии

Чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе панамец Хесреел Корралес (21-1, 9 КО) готов провести объединительный бой с чемпионом мира по версии WBO в этой же весовой категории украинцем Василием Ломаченко (7-1, 5 КО).

Об этом на пресс-конференции в Панаме заявила менеджер Корралеса Лесбиа Де Мосс.

"Мы хотим провести 1-2 защиты титула в этом году. Если появится возможность проведения объединительного боя с Василием Ломаченко – мы готовы, но только если будет интересное предложение", – сказала Лесбиа Де Мосс, намекая на крупный гонорар.

В то же время, менеджер Корралеса дала понять, что ближайшим боем ее подопечного будет добровольная защита титула против не самого опасного соперника.

"Хотим немного более легкого боя после двух тяжелых поединков с Такаши Учиямой. Поговорим с WBA, чтобы найти приемлемого оппонента", – сказала Де Мосс.

Сам же Корралес добавил, что ему есть над чем работать, и что в его весе много отличных боксеров, которые будут стремиться отобрать у него титул.

"Но я здесь для того, чтобы с честью защищать этот титул для Панамы", – добавил боксер.