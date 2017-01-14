Чемпион WBC Сауль Альварес сразится с экс-чемпионом Хулио Сезаром Чавесом

Бой состоится 6 мая в Лас-Вегасе и пройдет в весовой категории до 74,6 кг

Сегодня официально была подтверждена информация о том, что следующим чемпионом мира по версии WBC в первом среднем весе мексиканца Сауля Альвареса (48-1-1, 34 КО) станет его соотечественник, экс-чемпион мира по версии WBC в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший (50-2-1, 32 КО).

Бой Альвареса с Чавесом состоится 6 мая в Лас-Вегасе, и пройдет этот поединок в рамках промежуточной весовой категории до 164,5 фунтов (74,6 кг).