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Чемпион WBC Сауль Альварес сразится с экс-чемпионом Хулио Сезаром Чавесом http://www.segodnya.ua/img/article/7881/81_main.1484379941.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/81_tn.1484379941.jpg Мир Бой состоится 6 мая в Лас-Вегасе и пройдет в весовой категории до 74,6 кг

Чемпион WBC Сауль Альварес сразится с экс-чемпионом Хулио Сезаром Чавесом

Сегодня, 09:45

Бой состоится 6 мая в Лас-Вегасе и пройдет в весовой категории до 74,6 кг

Сауль Альварес. Фото AFP
Сауль Альварес. Фото AFP

Сегодня официально была подтверждена информация о том, что следующим чемпионом мира по версии WBC в первом среднем весе мексиканца Сауля Альвареса (48-1-1, 34 КО) станет его соотечественник, экс-чемпион мира по версии WBC в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший (50-2-1, 32 КО).

Бой Альвареса с Чавесом состоится 6 мая в Лас-Вегасе, и пройдет этот поединок в рамках промежуточной весовой категории до 164,5 фунтов (74,6 кг).
бокс, Сауль Альварес, Хулио Сезар Чавес

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Источник:

boxingnews.com.ua

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