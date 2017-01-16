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Четвертая ракетка мира Вавринка попал сопернику мячом в пах на Australian Open (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7886/66_main.1484571305.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/66_tn.1484571305.jpg Мир Мартин Клижан не только уступил на старте турнира в Мельбурне, но и получил неприятную травму

Четвертая ракетка мира Вавринка попал сопернику мячом в пах на Australian Open (видео)

Сегодня, 14:55

Мартин Клижан не только уступил на старте турнира в Мельбурне, но и получил неприятную травму

Вавринка нанес вред Клижану. Фото AFP
Вавринка нанес вред Клижану. Фото AFP

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка победил словака Мартина Клижана в матче первого круга Australian Open – 4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4.

В конце матча случился неприятный инцидент, в первую очередь. Во время решающего розыгрыша Клижан, уже не надеявшись отыграться, спокойно наблюдал, как Вавринка делает решающий удар в матче.

А швейцарец решил завершить игру мощным ударом, но не заметил, что его соперник подошел практически вплотную к сетке, и со всей силой отправил мячик в интимное место словаку.

Вавринка сразу же извинился, но вряд ли Клижану стало от этого легче.
теннис, Australian Open, Стэн Вавринка

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Источник:

Сегодня|Спорт

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