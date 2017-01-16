Четвертая ракетка мира Вавринка попал сопернику мячом в пах на Australian Open (видео)

Мартин Клижан не только уступил на старте турнира в Мельбурне, но и получил неприятную травму

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка победил словака Мартина Клижана в матче первого круга Australian Open – 4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4.

В конце матча случился неприятный инцидент, в первую очередь. Во время решающего розыгрыша Клижан, уже не надеявшись отыграться, спокойно наблюдал, как Вавринка делает решающий удар в матче.

А швейцарец решил завершить игру мощным ударом, но не заметил, что его соперник подошел практически вплотную к сетке, и со всей силой отправил мячик в интимное место словаку.

Вавринка сразу же извинился, но вряд ли Клижану стало от этого легче.