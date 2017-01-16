Четвертая ракетка мира Вавринка попал сопернику мячом в пах на Australian Open (видео)
Мартин Клижан не только уступил на старте турнира в Мельбурне, но и получил неприятную травму
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка победил словака Мартина Клижана в матче первого круга Australian Open – 4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4.
В конце матча случился неприятный инцидент, в первую очередь. Во время решающего розыгрыша Клижан, уже не надеявшись отыграться, спокойно наблюдал, как Вавринка делает решающий удар в матче.
А швейцарец решил завершить игру мощным ударом, но не заметил, что его соперник подошел практически вплотную к сетке, и со всей силой отправил мячик в интимное место словаку.
Вавринка сразу же извинился, но вряд ли Клижану стало от этого легче.
Oh, Stan... #AusOpen pic.twitter.com/MWVbSPxUyq— Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) 16 января 2017 г.
OUCH! #AusOpen pic.twitter.com/1w42X0t1JD— #AusOpen (@AustralianOpen) 16 января 2017 г.
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