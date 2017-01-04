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Четыре болельщика "Челси" должны выплатить 10 тысяч евро темнокожему пассажиру метро http://www.segodnya.ua/img/article/7855/37_main.1483532516.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/37_tn.1483532516.jpg Мир Фнаты английского клуба получили за расизм тюремный срок условно

Четыре болельщика "Челси" должны выплатить 10 тысяч евро темнокожему пассажиру метро

Сегодня, 15:46

Фнаты английского клуба получили за расизм тюремный срок условно

Фанаты отталкивают темнокожего пассажира, чтобы тот не смог войти в вагон метро
Фанаты отталкивают темнокожего пассажира, чтобы тот не смог войти в вагон метро

Четыре болельщика "Челси" получили условные сроки за расистское поведение в парижском метро, было сообщено в эфире телеканала "Би-би-си".

Инцидент произошел в феврале 2015 года после матча Лиги чемпионов между "Челси" и французским "ПСЖ". Фанаты английской команды в парижском метро скандировали расистские кричалки в адрес темнокожего пассажира.

В итоге болельщики получили по одному году условно. Также они должны выплатить пострадавшему €10 тыс. за моральный ущерб.
английские болельщики, Челси Лондон, футбольные фанаты

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Источники:

gazeta.ru, BBC Sports

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