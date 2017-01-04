Четыре болельщика "Челси" должны выплатить 10 тысяч евро темнокожему пассажиру метро

Четыре болельщика "Челси" получили условные сроки за расистское поведение в парижском метро, было сообщено в эфире телеканала "Би-би-си".

Инцидент произошел в феврале 2015 года после матча Лиги чемпионов между "Челси" и французским "ПСЖ". Фанаты английской команды в парижском метро скандировали расистские кричалки в адрес темнокожего пассажира.

В итоге болельщики получили по одному году условно. Также они должны выплатить пострадавшему €10 тыс. за моральный ущерб.