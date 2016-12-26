Четыре россиянина попали под арест из-за массового отравления "Боярышником"

В Иркутске нашли почти два десятка подозреваемых по делу о суррогатном алкоголе

Иркутский суд арестовал четырех подозреваемых по делу о массовом отравлении спиртосодержащей жидкостью "Боярышник", которое уже унесло жизни 76 человек.

Также еще двое помещены под домашний арест. Всего были задержаны 19 подозреваемых, среди которых владельцы торговых точек, а также предполагаемый поставщик жидкости "Боярышник" в розничную сеть.

18 пострадавших все еще остаются в больницах.

Ранее сообщалось, что всего по подозрению в причастности к распространению спиртосодержащей жидкости "Боярышник", вызвавшей массовые отравления в Иркутске, задержаны 19 человек.

На прошлой неделе райсуд арестовал одного подозреваемого – предполагаемого поставщика "Боярышника" в розничную сеть. Еще 10 человек – владельцев ларьков и продавцов – отправил под домашний арест. Один фигурант был отпущен на подписку о невыезде.

Массовое отравление произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость – парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В связи с массовой гибелью людей 19 декабря режим ЧС был введен в Иркутске, на следующий день – в Иркутской области.