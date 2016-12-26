Четырехкратный олимпийский чемпион Свендсен обручился с красавицей-журналисткой (фото)
31-летний биатлонист и 27-летняя журналистка встречались более трех лет
Четырехкратный олимпийский чемпион норвежец Эмиль Хегле Свендсен сделал предложение руки и сердца своей девушке Саманте Скугранд. Об этом сообщает VG.
31-летний биатлонист и 27-летняя журналистка встречались более трех лет. Пара познакомилась во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. По словам источника, ни Свендсен, ни Скугранд не давали комментариев по поводу своей помолвки, однако оба подтвердили тот факт, что от недавнего времени они обручены.
Напомним, что в декабре на этапе Кубка мира в Нове Место норвежец завоевал серебро в гонке преследования, а также бронзу в спринте.
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