Четырехкратный олимпийский чемпион Свендсен обручился с красавицей-журналисткой (фото)

Четырехкратный олимпийский чемпион норвежец Эмиль Хегле Свендсен сделал предложение руки и сердца своей девушке Саманте Скугранд. Об этом сообщает VG.

31-летний биатлонист и 27-летняя журналистка встречались более трех лет. Пара познакомилась во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. По словам источника, ни Свендсен, ни Скугранд не давали комментариев по поводу своей помолвки, однако оба подтвердили тот факт, что от недавнего времени они обручены.

Напомним, что в декабре на этапе Кубка мира в Нове Место норвежец завоевал серебро в гонке преследования, а также бронзу в спринте.