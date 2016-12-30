Чезаре Пранделли покинул пост главного тренера "Валенсии"

Итальянец Чезаре Пранделли покинул пост главного тренера испанского клуба "Валенсия".

Бывший главный тренер сборной Италии 1 октября подписал с "Валенсией" контракт до 30 июня 2018 года. В текущем чемпионате Испании "летучие мыши" под руководством Пранделли после 15-ти туров набрали 12 очков и занимают 17-ю строчку в турнирной таблице. Всего итальянский специалист провел во главе команды 11 матчей, в которых она одержала три победы.

Исполняющим обязанности главного тренера снова назначен известный в прошлом футболист "Валенсии" Сальвадор Гонсалес, более известный как Воро – он временно стоял во главе команды перед приходом Пранделли.