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Чезаре Пранделли покинул пост главного тренера "Валенсии" http://www.segodnya.ua/img/article/7848/30_main.1483122329.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/30_tn.1483122329.jpg Мир Под руководством итальянца клуб выиграл лишь три матча

Чезаре Пранделли покинул пост главного тренера "Валенсии"

Сегодня, 20:21

Под руководством итальянца клуб выиграл лишь три матча

Чезаре Пранделли. Фото AFP
Чезаре Пранделли. Фото AFP

Итальянец Чезаре Пранделли покинул пост главного тренера испанского клуба "Валенсия".

Бывший главный тренер сборной Италии 1 октября подписал с "Валенсией" контракт до 30 июня 2018 года. В текущем чемпионате Испании "летучие мыши" под руководством Пранделли после 15-ти туров набрали 12 очков и занимают 17-ю строчку в турнирной таблице. Всего итальянский специалист провел во главе команды 11 матчей, в которых она одержала три победы.

Исполняющим обязанности главного тренера снова назначен известный в прошлом футболист "Валенсии" Сальвадор Гонсалес, более известный как Воро – он временно стоял во главе команды перед приходом Пранделли.
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