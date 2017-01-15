Чиновники Уганды скинулись по 150 долларов для футболистов своей сборной
Парламентарии Уганды пожертвовали 541 тысячу долларов, чтобы помочь сборной на Кубке Африки
Депутаты парламента Уганды решили сделать пожертвования, чтобы помочь национальной сборной на Кубке Африки-2017.
Правительство страны выделило угандийским "журавлям", которые пробились на Кубок Африки после почти 40-летнего отсутствия, 541 тысячу долларов, в то время как национальная федерация просила 2 миллиона.
"Мы договорились скинуться примерно по 150 долларов, я же отвезу чек в Габон", – сообщила спикер этого собрания Ребекка Кадаго.
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