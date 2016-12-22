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Число погибших от отравления "Боярышником" достигло 63 http://www.segodnya.ua/img/article/7818/37_main.1482370623.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/37_tn.1482370623.jpg Мир Ранее сообщалось о 60 погибших

Число погибших от отравления "Боярышником" достигло 63

Сегодня, 03:36

Ранее сообщалось о 60 погибших

Число погибших от отравления &quot;Боярышником&quot; достигло 63. Фото: ca-news.org
Число погибших от отравления "Боярышником" достигло 63. Фото: ca-news.org

В Иркутске скончался еще один человек в результате отравления "Боярышником". Таким образом, общее число погибших выросло до 63. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщила представитель регионального Минздрава Татьяна Шкурская.

"По последним данным, число погибших — 63. Общее число пострадавших — 109. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 37", — сказала она.

Ранее сообщалось о 60 погибших.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим косметическим средством "Боярышник" в Иркутске началось 17 декабря. Местный Минздрав заявил, что причиной стал содержащийся в средстве для ванн метанол, хотя на этикетке был заявлен этиловый спирт.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". В регионе ввели режим ЧС. 21 декабря в Иркутске был объявлен днем траура. Арестованы 11 человек, еще около 100 человек были допрошены как свидетели.
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