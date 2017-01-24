Число жертв лавины, накрывшей отель в Италии, выросло до 16 человек

Число жертв лавины, накрывшей отель Rigopiano в горном регионе Абруццо в Италии, увеличилось до 16 человек, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось обнаружить девять человек, которые выжили под завалами. Последний выживший был спасен утром в субботу. Еще 13 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Пресс-секретарь итальянской спасательной службы Альберто Майоло сообщил, что спасателям с помощью экскаваторов удалось проникнуть в центральную часть гостиницы, где они и обнаружили тела последних жертв.

"Следуя логике, надежды (найти выживших – ред.) угасают, но мы продолжаем поиски и стараемся делать это как можно быстрее", – отметил он.

Трагедия в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италиа произошла вечером 18 января. В тот момент в гостинице Rigopiano находились около 35 человек.

Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 в среду и подземные толчки, которые продолжались и в течение последующей ночи.

Во вторник прошли первых похороны погибших под лавиной.