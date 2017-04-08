Число жертв обвалившегося жилого дома в Польше возросло

8 Апреля 2017, 19:51

Погибших уже пять человек, в том числе две девочки школьного возраста


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

В польском городе Свебодзице в результате обвала жилого дома от взрыва погибли пять человек, среди них – две девочки школьного возраста. Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на TVN24.

Спасатели продолжают поиски одного человека среди завалов, которые остались от дома. Из-под завалов удалось достать четырех выживших человек – всех доставили в реанимацию. Один из раненных находиться в крайне тяжелом состоянии.
Всего в доме проживало 18 людей.

Как сообщают местные СМИ, вероятной причиной обвала дома стал взрыв газа. По словам свидетелей, взрыв было слышно на расстоянии километра.

Напомним, в Польше около 9 часов утра 8 апреля в результате взрыва обрушился жилой дом. По словам пресс-секретаря окружной пожарной охраны Яцека Курчинского, обрушилось около 80% дома.
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