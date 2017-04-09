Число жертв теракта в Александрии возросло

Вчера, 17:30

На данный момент известно об 11 погибших

Жертвами взрыва стали 11 человек. Фото: AFP
Жертвами взрыва стали 11 человек. Фото: AFP

Число погибших в результате теракта возле церкви в египетской Александрии возросло. Об этом сообщили в Министерство здравоохранения Египта, передает "Корреспондент" со ссылкой на AFP.

"Число жертв в Александрийской церкви выросло до 11: министерство здравоохранения", – говорится в сообщении.

Взрыв произошел возле собора, когда в нем находился глава Коптской Церкви Феодор II. По данным СМИ, он не пострадал и находится в безопасности.
Тем временем, как передают местные СМИ, в городе раздался второй взрыв, однако официальных подтверждений этой информации и данных о возможных пострадавших пока не поступало.

Напомним, взрыв прогремел перед входом в кафедральный собор Святого Марка. Это уже вторая атака за сегодняшний день на церкви в Египте. Ранее террорист-смертник взорвал себе в христианской церкви в городе Танта, погибли от 25 до 30 человек, пострадали – более 70. Спустя некоторое время еще один взрыв прогремел возле полицейского участка в Танте.
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