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ЧП в Канаде: товарный поезд сошел с рельсов http://www.segodnya.ua/img/article/7882/15_main.1484392103.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/15_tn.1484392103.jpg Мир В результате происшествия никто не пострадал

ЧП в Канаде: товарный поезд сошел с рельсов

Сегодня, 19:44

В результате происшествия никто не пострадал

О причинах ЧП не сообщается. Фото: AFP
О причинах ЧП не сообщается. Фото: AFP

В западной канадской провинции Британская Колумбия неподалеку от города Эшкрофт сошел с рельсов товарный состав. В результате происшествия никто не пострадал.

Всего с железнодорожного полотна сошли 29 вагонов, в которых перевозился уголь.

Инцидент произошел недалеко от реки, в которую частично попал груз. Начато расследование происшествия.

Ранее сообщалось, что в Индии с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского экспресса.
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Источник:

ИТАР-ТАСС

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