ЧП в Канаде: товарный поезд сошел с рельсов

В результате происшествия никто не пострадал

В западной канадской провинции Британская Колумбия неподалеку от города Эшкрофт сошел с рельсов товарный состав. В результате происшествия никто не пострадал.

Всего с железнодорожного полотна сошли 29 вагонов, в которых перевозился уголь.

Инцидент произошел недалеко от реки, в которую частично попал груз. Начато расследование происшествия.

Ранее сообщалось, что в Индии с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского экспресса.