ЧП в Канаде: товарный поезд сошел с рельсов
В результате происшествия никто не пострадал
В западной канадской провинции Британская Колумбия неподалеку от города Эшкрофт сошел с рельсов товарный состав. В результате происшествия никто не пострадал.
Всего с железнодорожного полотна сошли 29 вагонов, в которых перевозился уголь.
Инцидент произошел недалеко от реки, в которую частично попал груз. Начато расследование происшествия.
Ранее сообщалось, что в Индии с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского экспресса.
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