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Что было в коробочке от Tiffany, которую Мелания Трамп передала Мишель Обаме (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/28_main.1485040835.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/28_tn.1485040835.jpg Мир Мишель, кажется, не очень обрадовалась подарку

Что было в коробочке от Tiffany, которую Мелания Трамп передала Мишель Обаме (видео)

Сегодня, 01:23

Мишель, кажется, не очень обрадовалась подарку

Дональд и Мелания Трамп, Мишель и Барак Обама
Дональд и Мелания Трамп, Мишель и Барак Обама

В пятницу прошла торжественная инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Неожиданно, но звездой вечера стала уже бывшая первая леди страны Мишель Обама. А всему виной ее непередаваемое выражение лица, – пишет peopletalk.

Мишель и ее супруг, бывший президент США Барак Обама, встречали прибывших Дональда Трампа и его жену Мелания на крыльце Белого дома. Мелания пришла не с пустыми руками и вручила своей предшественнице большую коробку от ювелирного бренда Tiffany. Мишель, кажется, не очень обрадовалась подарку — по ее лицу это заметно.

Отметим, что ассортимент Tiffany невероятен: от скромных сережек, колец и подвесок до роскошных колье и часов. Но пользователи Сети покопались в каталоге Tiffany и пришли к выводу, что в прямоугольной голубой коробочке находится обычная фоторамка из серебра.

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Рамка Tiffany

Розничная стоимость такой безделушки — 590 фунтов (20 тысяч грн). И, кажется, уже по размеру и форме коробки Мишель поняла, что там нет ничего красивого.
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