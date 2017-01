Что было в коробочке от Tiffany, которую Мелания Трамп передала Мишель Обаме (видео)

В пятницу прошла торжественная инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Неожиданно, но звездой вечера стала уже бывшая первая леди страны Мишель Обама. А всему виной ее непередаваемое выражение лица, – пишет peopletalk.

Мишель и ее супруг, бывший президент США Барак Обама, встречали прибывших Дональда Трампа и его жену Мелания на крыльце Белого дома. Мелания пришла не с пустыми руками и вручила своей предшественнице большую коробку от ювелирного бренда Tiffany. Мишель, кажется, не очень обрадовалась подарку — по ее лицу это заметно.

The Obamas greet the Trumps at the White House https://t.co/blxsZDgzci pic.twitter.com/wlIZPqiF7Q