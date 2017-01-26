Что и как говорит Дональд Трамп: слышим "да", понимаем "нет"

Вчера, 14:17

Эксперт проанализировал противоречивые публичные выступления президента США

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

По жестикуляции Дональда Трампа можно сделать вывод, что 45-й президент США – очень властная, директивная личность, и для него имеет значение только собственное мнение. Такую оценку дал эксперт по ораторскому мастерству Юрий Борисов, анализируя публичные выступления Дональда Трампа, в частности его инаугурационную речь.

По словам эксперта, Трамп не контролирует свою физиогномику и жестикуляцию.

"Когда он говорит: "Никто лучше меня не знает эту систему", он в это время делает натужное оскальное движение губами и подается корпусом назад – невольное движение, когда брякнул лишнее. Когда он говорит: "Я могу все изменить", он мотает головой из стороны в сторону – это отрицательный жест. Таким образом, жестами он отрицает то, что говорит словами, – обращает внимание Борисов. – Также у него много агрессивных, резких, рубящих жестов – они хаотичны и неконтролируемы, ими он помогает себе как дирижерской палочкой".

Но вместе с тем, по мнению эксперта, Трамп умеет работать со своим психологическим состоянием: "Он не верит в то, что говорит, но вводит себя в определенное состояние, которое эмоционально вытягивает выступление. Он много кричит, а крик всегда вводит человека в определенное состояние: вы не можете спокойно кричать, не можете грустно кричать и т.д.".

Инаугурационную речь новоиспеченного президента США Борисов характеризует как эмоциональную и мотивационную, выписанную в классической структуре: обозначить проблему и решить ее.

"Проблема – "папередники". Все, кто до этого сидел в Вашингтоне, наживались, жили в роскоши, а народ при этом страдал. Речь акцентирована на трех моментах: безопасность, работа и обучение. Трижды за свое выступление под разным углом он проговорил о том, что заводы закрылись, люди остались без работы, не имеют возможности обучаться, не чувствуют себя в безопасности, а политики живут в роскоши. Он нагнетал проблему, чтобы все поняли, насколько до него было все плохо, но прямо сейчас, с его приходом, все закончится и наступит расцвет, – комментирует Борисов. – Когда мы хотим донести негативный аргумент, мы его усиливаем. Спичрайтер Трампа пошел другому пути: он не стал выделять аргументы, а распределил их по группам и пустил по кругу".

"Он по-прежнему использовал свои жесты-паразиты, к которым он привык. Например, поднимал руку, соединяя указательный и большой пальцы в знак "ОК", подчеркивая важность сказанного. Одно из наиболее частых его жестов – "тыкающее" движение указательным пальцем: в зрителя, вверх, еще куда-то. Это знак агрессии и директивы, жест говорит о том, что Трамп очень властный человек, и для него имеет значение только его собственное мнение. Но то, что во время инаугурационной речи Трамп держался за трибуну, говорит о его неуверенности в тот момент и необходимости ощущать опору", – говорит Борисов.

"Если проанализировать в общем публичные выступления Дональда Трампа, мы увидим, что он – поклонник слоганов. Его слоган "Make America great again!" знает весь мир, и весь мир ассоциирует его с Трампом. Он проходит у него красной линией через все выступления, в разных ситуациях он умеет его удачно встроить, даже полностью не проговаривая. Это то, чего не хватает украинским политикам – они используют слоганы только во время предвыборных кампаний", – замечает эксперт.

Напомним, ранее издание Financial Times предположило, что Трамп может пожертвовать Украиной ради союза с Россией против Китая.
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Источник:

"Сегодня"

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