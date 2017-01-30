Что мы знаем о новой "Мисс Вселенной": любит экстрим, спорт и готовить (фото,видео)
24-летняя девушка – студентка и собирается стать хирургом-стоматологом
Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная", который проходил в филиппинской столице Маниле в понедельник, 30 января, стала представительница Франции Ирис Миттенар.
На микроблог Миттенар после победы, подписаны 377 тысяч пользователей Instagram.
Девушка очень активна в сети: Ирис можно найти и в Facebook, и в Twitter, и в Instagram.
Известно, что 24-летняя Лилля является студенткой и собирается стать хирургом-стоматологом.
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В 2016 году девушка стала первой на конкурсе "Мисс Франция", а годом ранее стала — "Мисс Нор — Па-де-Кале".
Миттенэр увлекается экстремальными видами спорта, любит путешествовать и вкусно готовит, особенно, блюда французской кухни.
Кстати, девушка стала второй француженкой, победившей в конкурсе "Мисс Вселенная". Ее предшественница – Лоррен Кристиан Мартель -завоевала победу в 1953 году.
"Мисс Вселенная" — ежегодный конкурс красоты, в котором участвуют победительницы национальных отборов. С обладательницей титула заключается годовой контракт, после чего она ездит по миру с рекламными целями.
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