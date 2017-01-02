Чудовищное ДТП в Таиланде: погибли 23 человека

Микроавтобус, в котором находились 13 человек, на полном ходу врезался в пикап, также перевозивший пассажиров

В результате ДТП, происшедшего утром в понедельник в приморской провинции Чонбури в Таиланде, погибли по меньшей мере 23 человека. Об этом сообщает местная полиция.

Как сообщают очевидцы, микроавтобус, в котором находились 13 человек, на полном ходу врезался в пикап, также перевозивший пассажиров. Оба транспортных средства мгновенно вспыхнули, никому из находившихся в них не удалось спастись.

Полиция выясняет обстоятельства трагедии.