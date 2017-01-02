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Чудовищное ДТП в Таиланде: погибли 23 человека http://www.segodnya.ua/img/article/7852/22_main.1483369151.png http://www.segodnya.ua/img/article/7852/22_tn.1483369151.png Мир Микроавтобус, в котором находились 13 человек, на полном ходу врезался в пикап, также перевозивший пассажиров

Чудовищное ДТП в Таиланде: погибли 23 человека

Сегодня, 16:58

Микроавтобус, в котором находились 13 человек, на полном ходу врезался в пикап, также перевозивший пассажиров

Жертвами жуткого ДТП в Таиланде стали 23 человека. Фото: Thai PBS
Жертвами жуткого ДТП в Таиланде стали 23 человека. Фото: Thai PBS

В результате ДТП, происшедшего утром в понедельник в приморской провинции Чонбури в Таиланде, погибли по меньшей мере 23 человека. Об этом сообщает местная полиция.

Как сообщают очевидцы, микроавтобус, в котором находились 13 человек, на полном ходу врезался в пикап, также перевозивший пассажиров. Оба транспортных средства мгновенно вспыхнули, никому из находившихся в них не удалось спастись.

Полиция выясняет обстоятельства трагедии.
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Источник:

ТАСС

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