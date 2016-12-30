Чувствуется сверхдержавность: высылка дипломатов РФ из США и ответ Кремля рассмешили соцсети
Вашингтон дал 35 российским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну
США накануне объявили о введении новых санкций против России, обвинив ее в организации и осуществлении кибератак на американские политические институты.
Кроме того, Вашингтон высылает из страны 35 дипломатов РФ по обвинению в разведывательной деятельности и закрывает два российских дипломатических учреждения на территории США на том же основании. Также США обвинили Москву в притеснении американских дипломатов и организаций, работающих в России.
В Кремле такие действия расценили как акт "предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить", а также как желание навредить новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, которая приступит к своим обязанностям 20 января.
В ответ на это Россия, по данным СМИ, решила закрыть англо-американскую школу для детей дипломатов в Москве.
Пользователи социальных сетей, в том числе из РФ, с юмором восприняли новый виток напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой.
ВОТ ПРЯМ ЧУВСТВУЕТСЯ СВЕХДЕРЖАВНОСТЬ— Экономика РФ (@PutinsEconomy) 29 декабря 2016 г.
В ответ на санкции Обамы Путин мог бы закрыть счета своих друзей за рубежом, но он закрыл Англо-Американскую школу,где учились русские дети. pic.twitter.com/fKzbpMVnq3— Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) 29 декабря 2016 г.
Госдеп начал депортацию российских дипломатов. Уникальные кадры с места событий pic.twitter.com/7FNaZP3bkx— Konstantin Kukuškin (@KKKukushkin) 30 декабря 2016 г.
Живёшь ты такой в ненавистной Америке, любишь из неё родину. И тут, раз, и родину уже нужно любить из родины. Вот же гадство.— Нюша Елисеева (@Njuschka) 29 декабря 2016 г.
В качестве симметричного ответа, Кремль намерен запретить администрации Обамы приезжать в Россию и брать кредиты в банке Русский Стандарт.— Уголок циника (@cynicarea) 30 декабря 2016 г.
Я так понимаю, в ответ на высланных из США наших дипломатов, из России вышлют опять нас с Боженой?— Старшина Запаса (@StarshinaZapasa) 29 декабря 2016 г.
Спокойной ночи.
Вот это поступок настоящего мужчины, супер мачо: в ответ на санкции США Путин закрывает американскую школу в Москве: https://t.co/zLi51JbsDv— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 29 декабря 2016 г.
Давно не видел такой истерики Кремля, как сегодняшняя.— Константин Боровой (@kborovoi) 30 декабря 2016 г.
Ребята совсем растерялись.
Чтоб вы понимали масштаб. Последний раз такое количество кремлевских дипломатов/шпионов выгоняли в 1985 году. 25... https://t.co/JAbiHbWOF7— Gosha Tikhiy (@goshquiet) 29 декабря 2016 г.
Родина-мать зовёт. pic.twitter.com/aZsYjNExIU— СмутноеВремя (@Durevestnik) 30 декабря 2016 г.
Изгнание дипломатов РФ из США. (Фреска Мазаччо в капелле Бранкаччи, 1488г) pic.twitter.com/gH9Q7NXMfU— Сын Отца (@Sin_otca) 29 декабря 2016 г.
Прямо зараз. Росдипломати повернулися додому і шукають роботу pic.twitter.com/beTlrQ1qvX— Andrii Olefirov (@AndriiOlefirov) 30 декабря 2016 г.
Надеюсь, ответными санкциями Путин наконец-то запретит мандаринки с косточками— RIP Новости (@riarip) 30 декабря 2016 г.
Захарова: Обама унизил американский народ высылкой российских дипломатов (логично))) pic.twitter.com/7lDSFGY4c7— распад и неуважение (@VictorKvert2008) 30 декабря 2016 г.
Маргарита, сегодня, кажется, самое время сделать это: pic.twitter.com/lk5mmxCifA— Пятая Колонка (@5th_kolonna) 29 декабря 2016 г.
- Как они догадались, что мы не дипломаты?! – А я знаю?! pic.twitter.com/ggjLPoVIvW— Andrii Olefirov (@AndriiOlefirov) 30 декабря 2016 г.
"Дипломатам" рашки дали 72 часа, а не 24, для того чтобы у них было время всё хорошо обдумать и попросить политическое убежище в США.— Dmitry Dibenko (@DmitryDibenko) 29 декабря 2016 г.
Как бы Кремль не психанул: впереди же ещё санкции за военные преступления в Сирии. + 2 раунда кибер-санкций. Очень Воронеж жалко 8((((((— З.Догг (@mskndg) 30 декабря 2016 г.
Без коментарів pic.twitter.com/lKID2b08kL— Andrii Olefirov (@AndriiOlefirov) 30 декабря 2016 г.
Круто когда на сайте Минфина США появляется простое русское имя ФЕДЮНЯ.— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 29 декабря 2016 г.
Коли в Кремлі говорять про порушення міжнародного права, згадується народне:"Чия б корова мичала.." Суцільний цинізм https://t.co/jfylDelAp9— Volodymyr Ogrysko (@Ogrysko) 30 декабря 2016 г.
Российские дипломаты в США пожаловались на отсутствие билетов в Москву. pic.twitter.com/kWsHvP89ew— Ahmad (@AlAhmediya) 30 декабря 2016 г.
— Господин Трап, возможна ли отмена санкций после вашей инаугурации?— ТЕТЯ РОЗА (@ANAKOYHER) 30 декабря 2016 г.
— Возможна, но не целесообразна.
В ответ на американские санкции, разбейте Димкин айфон.— ІнфоВійська України (@i_army_org) 30 декабря 2016 г.
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