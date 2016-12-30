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Чувствуется сверхдержавность: высылка дипломатов РФ из США и ответ Кремля рассмешили соцсети http://www.segodnya.ua/img/article/7846/52_main.1483093814.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/52_tn.1483093814.jpg Мир Вашингтон дал 35 российским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну

Чувствуется сверхдержавность: высылка дипломатов РФ из США и ответ Кремля рассмешили соцсети

Сегодня, 12:30

Вашингтон дал 35 российским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну

В соцсетях с юмором отреагировали на новые санкции США против РФ и высылку российских дипломатов. Фото: mil.ru
В соцсетях с юмором отреагировали на новые санкции США против РФ и высылку российских дипломатов. Фото: mil.ru

США накануне объявили о введении новых санкций против России, обвинив ее в организации и осуществлении кибератак на американские политические институты.

Кроме того, Вашингтон высылает из страны 35 дипломатов РФ по обвинению в разведывательной деятельности и закрывает два российских дипломатических учреждения на территории США на том же основании. Также США обвинили Москву в притеснении американских дипломатов и организаций, работающих в России.

В Кремле такие действия расценили как акт "предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить", а также как желание навредить новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, которая приступит к своим обязанностям 20 января.

В ответ на это Россия, по данным СМИ, решила закрыть англо-американскую школу для детей дипломатов в Москве.

Пользователи социальных сетей, в том числе из РФ, с юмором восприняли новый виток напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой.
россия, США, реакция, соцсети, санкции, дипломаты, кибератака

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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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