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ЦИК Турции объяснил скандальное решение по бюллетеням http://www.segodnya.ua/img/article/10134/69_main.1492419385.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10134/69_tn.1492419385.jpg Мир Бланки для голосования принимали даже без печатей

ЦИК Турции объяснил скандальное решение по бюллетеням

Сегодня, 11:55

Бланки для голосования принимали даже без печатей

ЦИК Турции уверен в защите бюллетеней. Фото: AFP
ЦИК Турции уверен в защите бюллетеней. Фото: AFP

Глава Высшего избирательного совета Турции Сади Гювен заявил, что избирком был вынужден принять решение считать действительными бюллетени и конверты без печатей из-за ошибок, допущенных избирательными комиссиями при проведении конституционного референдума.

Оппозиция ранее заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности, раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

"Члены некоторых избирательных комиссий, несмотря на пройденное у нас обучение, несмотря на наше информирование с самого начала референдума, допустили ошибки. Из-за этих ошибок мы приняли решение (принимать бюллетени без печатей — Ред.), чтобы не нарушать право избирателей на волеизъявление. Мы не впервые принимаем такое решение. И ранее бюллетени принимались в таком же виде как действительные, если их недействительность не доказана", — сказал Гювен.

Он рассказал, что при печати конвертов и бюллетеней для голосования были использованы такие же "филигранные средства защиты", как при печати денежных знаков, и поэтому печати на конвертах являются вторым уровнем защиты бюллетеней.

Как известно, конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. 

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.

Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией Турции.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Парламентская форма правления существует в Турции с 1923 года, когда была провозглашена республика.
Турция, ЦИК, бюллетени, конверты, референдум, бланки

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Источник:

РИА Новости

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