ЦИК Турции объяснил скандальное решение по бюллетеням

Бланки для голосования принимали даже без печатей

Глава Высшего избирательного совета Турции Сади Гювен заявил, что избирком был вынужден принять решение считать действительными бюллетени и конверты без печатей из-за ошибок, допущенных избирательными комиссиями при проведении конституционного референдума.

Оппозиция ранее заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности, раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

"Члены некоторых избирательных комиссий, несмотря на пройденное у нас обучение, несмотря на наше информирование с самого начала референдума, допустили ошибки. Из-за этих ошибок мы приняли решение (принимать бюллетени без печатей — Ред.), чтобы не нарушать право избирателей на волеизъявление. Мы не впервые принимаем такое решение. И ранее бюллетени принимались в таком же виде как действительные, если их недействительность не доказана", — сказал Гювен.

Он рассказал, что при печати конвертов и бюллетеней для голосования были использованы такие же "филигранные средства защиты", как при печати денежных знаков, и поэтому печати на конвертах являются вторым уровнем защиты бюллетеней.

Как известно, конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций.