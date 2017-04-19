ЦИК Турции отказал оппозиции в отмене результатов референдума

Высшая (центральная) избирательная комиссия Турции 10 голосами "за" и 1 "против" отказалась аннулировать итоги конституционного референдума, который прошел 16 апреля. Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу.

Представители трех политических партий Турции (Республиканской народной партии, Демпартии народов и "Родины") ранее обратились в Высшую избирательную комиссию с требованием аннулировать итоги референдума.

Оппозиционные силы заявляли, что референдум прошел с "полным нарушением норм законодательства".

В Высшей избирательной комиссии Турции по итогам сегодняшнего заседания сообщили, что требования трех политических сил страны были поставлены на голосование по отдельности, и к 17.30 по местному времени принято решение отказать в одобрении обращений.

Как сообщал УНИАН, главная оппозиционная политическая сила в Турции – Республиканская народная партия – может рассмотреть возможность выхода из парламента в знак протеста против нарушений, допущенных 16 апреля во время референдума о внесении изменений в конституцию страны о переходе от парламентской к президентской республике со значительным расширением полномочий президента.

В Турции состоялся референдум, по результатам которого президент получит неограниченные полномочия. По результатам подсчета 100% бюллетеней, 51,41% турков поддержали внесение изменений в Конституцию, а 48,59% высказались против. В Стамбуле и других городах тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против результатов референдума.

Австрийский член миссии наблюдателей Совета Европы Алев Корун заявил, что на референдуме в Турции могло быть сфальсифицировано до 2,5 млн голосов.



